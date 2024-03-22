Лаук станет шестым депутатом «Уралкалия» в ЗС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным претендентом на мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №12 считается генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах.

«С вероятностью в 99% баллотироваться по округу №12 на довыборах в сентябре будет генеральный директор „Уралкалия“ Виталий Лаук. Таким образом, компания полностью заберет влияние на севере Прикамья», — говорят инсайдеры.

Мандат депутата по округу №12 больше 20 лет принадлежал политическому конкуренту «Уралкалия» на севере Прикамья «Соликамскбумпрому». Президент «Соликамскбумпрома» Виктор Баранов представлял округ с 2001 года, пять раз избираясь в заксобрание. В сентябре Баранов скончался. Источники URA.RU не исключают, что «Соликамскбумпром» может выставить своего кандидата по округу, но это маловероятно.

Если Лаук победит на выборах, то это будет уже шестой депутат «Уралкалия» в краевом парламенте. Сейчас в заксобрании компанию представляют председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин (округ №13), директор по производству Евгений Зыбин (округ №14), директор по безопасности Андрей Силаев (округ №15), директор по спорту АО «ОХК «Уралхим» и директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин (округ №25), заместитель директора по взаимодействию с органами власти Эдуард Аветисян (по спискам «Единой России»).

О том, что Лаука уговаривают баллотироваться в заксобрание, URA.RU сообщало в инсайдах в конце 2023 года. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу «Уралкалия». На момент публикации ответ не был получен.