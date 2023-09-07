«С Барановым консультировалась вся страна и даже правительство»

Чем запомнился последний пермский олигарх из 90-х Виктор Баранов и что сейчас ждет завод

07 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Виктор Баранов скончался после продолжительной болезни Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Пермском крае прощаются с депутатом заксобрания, президентом АО «Соликамскбумпром» Виктором Барановым, который умер после продолжительной болезни 7 августа. Баранов возглавил завод в 1996 году, а с 2002 года пять раз избирался в краевой парламент. В пермской политтусовке вспоминают, каким человеком был Виктор Баранов и гадают, что будет с заводом и округом №12, который он представлял в заксобрании. Человек-завод «Баранов — это последний из могикан. Многие пермские миллионеры, начавшие бизнес в 90-е годы, давно продали свои заводы-пароходы. А Баранов с 1996 года держался на плаву. И завод стабильно развивался», — говорит один из инсайдеров в политэлитах. По его данным, Баранов даже свой дом построил рядом с предприятием. По данным СБИС по состоянию на 10 января 2020 года, Виктору Баранову принадлежит 32% АО «Соликамскбумпром». Еще 25% находится в собственности ООО «Сопапэкс», 22% — у ООО «СБП-Инвест». Но в ООО «Сопапэкс» за Виктором Барановым — 30% долей. Еще 41% «Сопапэкс» — у его сына Кирилла Баранова, 29% — у бизнесмена Дмитрия Кеппа. А стопроцентным учредителем «СБП-Инвест» является «Соликамсбумпром». Таким образом, Баранов по сути является почти единоличным владельцем завода. Виктор Баранов каждый свой рабочий день начинал в цехах завода Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Производство бумаги Виктор Баранов знал в деталях, вникал во все мелочи, добавляет председатель комитета заксобрания по промполитике Алексей Мельников. «Он добился, чтобы газетная бумага по качеству была не хуже немецкой — там самые строгие технические требования. После этого продукция „Соликамскбумпрома“ пошла нарасхват во всем мире», — говорит депутат. Мельников добавляет, что во время ковида, когда из-за ограничений пришлось искать новые рынки сбыта, Баранов инициировал выпуск новой продукции — интерлайнеров, особо тонкой упаковочной бумаги. Это такая прокладка в гофрокартоне, которую используют для того, чтобы товар не помялся при транспортировке. И спрос на эту продукцию сейчас стремительно растет. Это был самый лучший специалист в своей отрасли в России, вспоминает председатель КСП Пермского края, бывший мэр Соликамска и экс-депутат заксобрания Геннадий Тушнолобов. «Я в 1989 году стал мэром, а он в 90-м — директором. Отношения у нас были очень близкие. Виктор Иванович реконструировал весь комбинат. И каждый свой рабочий день, если он не был в командировке, он начинал с обхода цехов, лесосек, леспромхозов. По полдня проводил в цехах», — говорит Тушнолобов. По его словам, с Барановым консультировалась вся страна, в том числе правительственные структуры РФ. Хозяин Верхнекамья Виктор Баранов (в центре) является депутатом заксобрания пяти созывов Фото: пресс-служба законодательного собрания Пермского края Впервые Виктор Баранов был избран депутатом заксобрания в 2000 году. И потом жители выбирали его еще четыре раза. Именно тогда с ним и познакомился Алексей Мельников. У них с Барановым — общий избирательный округ №12. Баранов избран как одномандатник, Мельников — по спискам «Единой России». «Всю избирательную кампанию мы прошли с ним рука об руку. Вместе объездили все Верхнекамье: это и родной для меня Соликамск, и Чердынь, и Красновишерск. Для него, родившегося в Свердловске, после приезда по окончании института по распределению в Соликамск север Пермского края навсегда стал второй Родиной. Именно здесь он состоялся как профессионал, управленец, предприниматель, политик», — вспоминает Мельников. Баранов, по словам Мельникова, очень переживал за всю территорию Верхнекамья. Когда в Красновишерске сгорел местный дом культуры, он за свой счет разработал проектно-сметную документацию. Хотел, чтобы проект нового ДК был таким, каким его хотели видеть сами красновишерцы. В Чердыни строил дома для врачей «под ключ» — с ремонтом, земельным участком. Заезжай и живи! Так удалось привлечь двух специалистов. Собирался строить еще. В Соликамске инициировал написание и издание учебников по краеведению для младших школьников. «Вообще, вложения „Соликамскбумпрома“ в социалку во всех трех районах — огромны. Он был настоящим Хозяином здесь. Люди его очень уважали и любили. Авторитетом пользовался беспрекословным. И всегда подстраховывал власти, если те чего-то где-то не вытягивали», — отмечает Алексей Мельников. Штурмовику, бывшему депутату заксобрания Александру Григоренко Виктор Баранов запомнился как человек тщательно подходящий к обсуждению всех вопросов. «Виктор Иванович имел свое взвешенное мнение по повестке комитета. Высказывал он это мнение редко, но всегда бил в точку. При всем этом он был общительным и веселым человеком. И мог при случае рассказать интересную и веселую историю», — написал в своем telegram-канале Григоренко. Перспективы В политэлитах рассуждают о двух сценариях развития ситуации вокруг завода. Первый — он перейдет под контроль сына, Кирилла Баранова. По слухам, он больше года уже занимается реальным управлением на предприятии. Его отец в 2022 году уезжал из страны на лечение, и вернулся только в августе 2023 года. «„Соликамскбумпром“ — это градообразующее предприятие. К тому же оно снабжает теплом половину Соликамска. Я думаю, он знал про состояние своего здоровья и подготовился. Дела все заранее оформил», — рассуждает один из собеседников. Другой сценарий — менее оптимистичный. Или Кирилл Баранов сам продаст завод, или его к этому сподвигнут внешние обстоятельства. «Не забываем про волну национализации, а также тренд на слияние заводов в большие корпорации», — говорит еще один источник. По его данным, оставаться наплаву с 1996 года и не потерять завод Виктору Баранову помогали высокие связи в Москве. Виктор Баранов был ключевой политической фигурой в Соликамске, Красновишерске и Чердыни, которые входили в его округ в заксобрании. Также он влиял на политику в Березниках. Многие депутаты в территориях представляли интересы завода. А «Соликамскбумпром» является, пожалуй, единственным предприятием, способным конкурировать за влияние на севере края с «Уралкалием». Сейчас, вероятно, у калийщиков конкурентов не окажется. Похороны Виктора Баранова пройдут в Соликамске 9 сентября. Прощание пройдет в БК «Бумажник». Свои соболезнования близким выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае прощаются с депутатом заксобрания, президентом АО «Соликамскбумпром» Виктором Барановым, который умер после продолжительной болезни 7 августа. Баранов возглавил завод в 1996 году, а с 2002 года пять раз избирался в краевой парламент. В пермской политтусовке вспоминают, каким человеком был Виктор Баранов и гадают, что будет с заводом и округом №12, который он представлял в заксобрании. Человек-завод По данным СБИС по состоянию на 10 января 2020 года, Виктору Баранову принадлежит 32% АО «Соликамскбумпром». Еще 25% находится в собственности ООО «Сопапэкс», 22% — у ООО «СБП-Инвест». Но в ООО «Сопапэкс» за Виктором Барановым — 30% долей. Еще 41% «Сопапэкс» — у его сына Кирилла Баранова, 29% — у бизнесмена Дмитрия Кеппа. А стопроцентным учредителем «СБП-Инвест» является «Соликамсбумпром». Таким образом, Баранов по сути является почти единоличным владельцем завода. Производство бумаги Виктор Баранов знал в деталях, вникал во все мелочи, добавляет председатель комитета заксобрания по промполитике Алексей Мельников. «Он добился, чтобы газетная бумага по качеству была не хуже немецкой — там самые строгие технические требования. После этого продукция „Соликамскбумпрома“ пошла нарасхват во всем мире», — говорит депутат. Мельников добавляет, что во время ковида, когда из-за ограничений пришлось искать новые рынки сбыта, Баранов инициировал выпуск новой продукции — интерлайнеров, особо тонкой упаковочной бумаги. Это такая прокладка в гофрокартоне, которую используют для того, чтобы товар не помялся при транспортировке. И спрос на эту продукцию сейчас стремительно растет. Это был самый лучший специалист в своей отрасли в России, вспоминает председатель КСП Пермского края, бывший мэр Соликамска и экс-депутат заксобрания Геннадий Тушнолобов. «Я в 1989 году стал мэром, а он в 90-м — директором. Отношения у нас были очень близкие. Виктор Иванович реконструировал весь комбинат. И каждый свой рабочий день, если он не был в командировке, он начинал с обхода цехов, лесосек, леспромхозов. По полдня проводил в цехах», — говорит Тушнолобов. По его словам, с Барановым консультировалась вся страна, в том числе правительственные структуры РФ. Хозяин Верхнекамья Впервые Виктор Баранов был избран депутатом заксобрания в 2000 году. И потом жители выбирали его еще четыре раза. Именно тогда с ним и познакомился Алексей Мельников. У них с Барановым — общий избирательный округ №12. Баранов избран как одномандатник, Мельников — по спискам «Единой России». «Всю избирательную кампанию мы прошли с ним рука об руку. Вместе объездили все Верхнекамье: это и родной для меня Соликамск, и Чердынь, и Красновишерск. Для него, родившегося в Свердловске, после приезда по окончании института по распределению в Соликамск север Пермского края навсегда стал второй Родиной. Именно здесь он состоялся как профессионал, управленец, предприниматель, политик», — вспоминает Мельников. Баранов, по словам Мельникова, очень переживал за всю территорию Верхнекамья. Когда в Красновишерске сгорел местный дом культуры, он за свой счет разработал проектно-сметную документацию. Хотел, чтобы проект нового ДК был таким, каким его хотели видеть сами красновишерцы. В Чердыни строил дома для врачей «под ключ» — с ремонтом, земельным участком. Заезжай и живи! Так удалось привлечь двух специалистов. Собирался строить еще. В Соликамске инициировал написание и издание учебников по краеведению для младших школьников. Штурмовику, бывшему депутату заксобрания Александру Григоренко Виктор Баранов запомнился как человек тщательно подходящий к обсуждению всех вопросов. «Виктор Иванович имел свое взвешенное мнение по повестке комитета. Высказывал он это мнение редко, но всегда бил в точку. При всем этом он был общительным и веселым человеком. И мог при случае рассказать интересную и веселую историю», — написал в своем telegram-канале Григоренко. Перспективы В политэлитах рассуждают о двух сценариях развития ситуации вокруг завода. Первый — он перейдет под контроль сына, Кирилла Баранова. По слухам, он больше года уже занимается реальным управлением на предприятии. Его отец в 2022 году уезжал из страны на лечение, и вернулся только в августе 2023 года. «„Соликамскбумпром“ — это градообразующее предприятие. К тому же оно снабжает теплом половину Соликамска. Я думаю, он знал про состояние своего здоровья и подготовился. Дела все заранее оформил», — рассуждает один из собеседников. Другой сценарий — менее оптимистичный. Или Кирилл Баранов сам продаст завод, или его к этому сподвигнут внешние обстоятельства. «Не забываем про волну национализации, а также тренд на слияние заводов в большие корпорации», — говорит еще один источник. По его данным, оставаться наплаву с 1996 года и не потерять завод Виктору Баранову помогали высокие связи в Москве. Виктор Баранов был ключевой политической фигурой в Соликамске, Красновишерске и Чердыни, которые входили в его округ в заксобрании. Также он влиял на политику в Березниках. Многие депутаты в территориях представляли интересы завода. А «Соликамскбумпром» является, пожалуй, единственным предприятием, способным конкурировать за влияние на севере края с «Уралкалием». Сейчас, вероятно, у калийщиков конкурентов не окажется. Похороны Виктора Баранова пройдут в Соликамске 9 сентября. Прощание пройдет в БК «Бумажник». Свои соболезнования близким выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.