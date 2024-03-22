Песков объяснил, на каких российских территориях есть украинские оккупанты

Песков: оккупанты Украины находятся в новых регионах России

22 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в Белгородской области нет украинских оккупантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские оккупанты остаются на территориях новых регионов России. В связи с этим с этим следует проводить освободительные операции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «А наши новые регионы — да. Надо еще выходить на границы, освобождать территории, отодвигать врага. Чем наши герои и занимаются», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Белгородской области нет территории, которые оккупированы украинцами. Попытки вторжения диверсантов были пресечены еще при их приближении к границам РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские оккупанты остаются на территориях новых регионов России. В связи с этим с этим следует проводить освободительные операции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «А наши новые регионы — да. Надо еще выходить на границы, освобождать территории, отодвигать врага. Чем наши герои и занимаются», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Белгородской области нет территории, которые оккупированы украинцами. Попытки вторжения диверсантов были пресечены еще при их приближении к границам РФ.