Песков объяснил, на каких российских территориях есть украинские оккупанты

Песков: оккупанты Украины находятся в новых регионах России
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что в Белгородской области нет украинских оккупантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские оккупанты остаются на территориях новых регионов России. В связи с этим с этим следует проводить освободительные операции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«А наши новые регионы — да. Надо еще выходить на границы, освобождать территории, отодвигать врага. Чем наши герои и занимаются», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь добавил, что в Белгородской области нет территории, которые оккупированы украинцами. Попытки вторжения диверсантов были пресечены еще при их приближении к границам РФ.

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Украинские оккупанты остаются на территориях новых регионов России. В связи с этим с этим следует проводить освободительные операции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «А наши новые регионы — да. Надо еще выходить на границы, освобождать территории, отодвигать врага. Чем наши герои и занимаются», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Белгородской области нет территории, которые оккупированы украинцами. Попытки вторжения диверсантов были пресечены еще при их приближении к границам РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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