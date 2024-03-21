В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей водитель автомобиля Ford сбил мужчину, перебегающего дорогу на красный свет. Пострадавшего с переломами госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Ford допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, с множественными переломами мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении.
Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении», — отметили в ведомстве.
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