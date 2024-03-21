21 марта 2024

Иномарка снесла екатеринбуржца, перебегающего дорогу на красный свет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи
Пострадавшего госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей водитель автомобиля Ford сбил мужчину, перебегающего дорогу на красный свет. Пострадавшего с переломами госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Ford допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, с множественными переломами мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении.

Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей водитель автомобиля Ford сбил мужчину, перебегающего дорогу на красный свет. Пострадавшего с переломами госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Ford допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, с множественными переломами мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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