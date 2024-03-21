Происшествия ДТП Иномарка снесла екатеринбуржца, перебегающего дорогу на красный свет. Видео 22 марта 2024 в 15:03 Размер текста - 17 + Пострадавшего госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей водитель автомобиля Ford сбил мужчину, перебегающего дорогу на красный свет. Пострадавшего с переломами госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Ford допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, с множественными переломами мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева — Токарей водитель автомобиля Ford сбил мужчину, перебегающего дорогу на красный свет. Пострадавшего с переломами госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Ford допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал пешеход, с множественными переломами мужчина госпитализирован», — сказано в сообщении. Автоинспекторы организовали проверку. «Госавтоинспекция призывает пешеходов к соблюдению мер безопасности при участии в дорожном движении», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям