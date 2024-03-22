В Тюмени пройдет финал всероссийского конкурса педагогов, на котором ждут Путина

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Мероприятие в Тюмени планирует посетить Владимир Путин Фото:

В Тюмени состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет в регионе осенью.

«Финал всероссийского конкурса „Мастер года“ пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России», — указано в сообщении.

На официальном сайте правительства Тюменской области сказано, что мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин. Торжественное награждение победителей состоится 2 октября.

Традиционно финал конкурса проводится в регионе победителя. Тюменская область получила право провести мероприятие благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина.

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В Тюмени состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет в регионе осенью. «Финал всероссийского конкурса „Мастер года“ пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России», — указано в сообщении. На официальном сайте правительства Тюменской области сказано, что мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин. Торжественное награждение победителей состоится 2 октября. Традиционно финал конкурса проводится в регионе победителя. Тюменская область получила право провести мероприятие благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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