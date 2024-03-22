В Тюмени пройдет финал всероссийского конкурса педагогов, на котором ждут Путина

22 марта 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Мероприятие в Тюмени планирует посетить Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет в регионе осенью. «Финал всероссийского конкурса „Мастер года“ пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России», — указано в сообщении. На официальном сайте правительства Тюменской области сказано, что мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин. Торжественное награждение победителей состоится 2 октября. Традиционно финал конкурса проводится в регионе победителя. Тюменская область получила право провести мероприятие благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет в регионе осенью. «Финал всероссийского конкурса „Мастер года“ пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России», — указано в сообщении. На официальном сайте правительства Тюменской области сказано, что мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин. Торжественное награждение победителей состоится 2 октября. Традиционно финал конкурса проводится в регионе победителя. Тюменская область получила право провести мероприятие благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина.