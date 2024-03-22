В Тюмени пройдет финал всероссийского конкурса педагогов, на котором ждут Путина

В Тюмени состоится финал Всероссийского конкурса «Мастер года». Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Мероприятие пройдет в регионе осенью.
«Финал всероссийского конкурса „Мастер года“ пройдет в Тюменской области с 26 сентября по 3 октября. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России», — указано в сообщении.
На официальном сайте правительства Тюменской области сказано, что мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин. Торжественное награждение победителей состоится 2 октября.
Традиционно финал конкурса проводится в регионе победителя. Тюменская область получила право провести мероприятие благодаря победе педагога Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ивана Зарубина.
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