«Уралвагонзавод» создал средство для борьбы с противотанковыми снарядами

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Средство обеспечит эффективное повреждение ракет Фото:

На Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») разработали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях. В адрес Министерства обороны РФ бронетехника с Уралвагонзавода уходит на вагон-платформе нового поколения модели 13-192-01», — сказано в сообщении официального telegram-канала.

По словам замгендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна «Уралвагонзавод» Романа Васияна, в ходе работы специалисты столкнулись с решением реальной производственной задачи. «На предприятиях концерна поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность», — отметил он.

Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Всего за 2023 год свыше 3200 работников предприятия получили различные награды.

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На Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») разработали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях. В адрес Министерства обороны РФ бронетехника с Уралвагонзавода уходит на вагон-платформе нового поколения модели 13-192-01», — сказано в сообщении официального telegram-канала. По словам замгендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна «Уралвагонзавод» Романа Васияна, в ходе работы специалисты столкнулись с решением реальной производственной задачи. «На предприятиях концерна поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность», — отметил он. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Всего за 2023 год свыше 3200 работников предприятия получили различные награды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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