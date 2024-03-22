«Уралвагонзавод» создал средство для борьбы с противотанковыми снарядами

22 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Средство обеспечит эффективное повреждение ракет Фото: Анна Майорова © URA.RU На Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») разработали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях. В адрес Министерства обороны РФ бронетехника с Уралвагонзавода уходит на вагон-платформе нового поколения модели 13-192-01», — сказано в сообщении официального telegram-канала. По словам замгендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна «Уралвагонзавод» Романа Васияна, в ходе работы специалисты столкнулись с решением реальной производственной задачи. «На предприятиях концерна поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность», — отметил он. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Всего за 2023 год свыше 3200 работников предприятия получили различные награды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») разработали средство для борьбы с противотанковыми снарядами, которое обеспечивает эффективное повреждение ракет. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Преимущество изобретения заключается в надежном креплении машины и возможности ее поворота во всех направлениях. В адрес Министерства обороны РФ бронетехника с Уралвагонзавода уходит на вагон-платформе нового поколения модели 13-192-01», — сказано в сообщении официального telegram-канала. По словам замгендиректора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна «Уралвагонзавод» Романа Васияна, в ходе работы специалисты столкнулись с решением реальной производственной задачи. «На предприятиях концерна поддерживается изобретательская и рационализаторская деятельность», — отметил он. Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в январе был награжден Орденом Почета за разработку новой техники. Всего за 2023 год свыше 3200 работников предприятия получили различные награды.