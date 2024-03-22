«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири»

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«Газпром» приостановит прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири» Фото:

Нефтяная российская компания «Газпром» приостановит поставки газа по нефтепроводу «Сила Сибири» с 24 марта. Об этом сообщили представители энергохолдинга.

»«Газпром» временно остановит прокачку газа» по трубопроводу «Сила Сибири» с 24 марта», — уточнили в компании. Их слова передает ТАСС. Отмечается, что работа будет приостановлена временно в связи с профилактическими мероприятиями.

Отмечается, что в прошлом году Газпром» смог нарастить поставки газа благодаря газопроводу «Сила Сибири». Предполагается, что в 2025 году «Сила Сибири» выйдет на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.

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Нефтяная российская компания «Газпром» приостановит поставки газа по нефтепроводу «Сила Сибири» с 24 марта. Об этом сообщили представители энергохолдинга. »«Газпром» временно остановит прокачку газа» по трубопроводу «Сила Сибири» с 24 марта», — уточнили в компании. Их слова передает ТАСС. Отмечается, что работа будет приостановлена временно в связи с профилактическими мероприятиями. Отмечается, что в прошлом году Газпром» смог нарастить поставки газа благодаря газопроводу «Сила Сибири». Предполагается, что в 2025 году «Сила Сибири» выйдет на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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