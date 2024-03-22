«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири»

Нефтяная российская компания «Газпром» приостановит поставки газа по нефтепроводу «Сила Сибири» с 24 марта. Об этом сообщили представители энергохолдинга.
»«Газпром» временно остановит прокачку газа» по трубопроводу «Сила Сибири» с 24 марта», — уточнили в компании. Их слова передает ТАСС. Отмечается, что работа будет приостановлена временно в связи с профилактическими мероприятиями.
Отмечается, что в прошлом году Газпром» смог нарастить поставки газа благодаря газопроводу «Сила Сибири». Предполагается, что в 2025 году «Сила Сибири» выйдет на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.
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