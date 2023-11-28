«Газпром» усилит поставку газа с Ковыкты в «Силу Сибири»

Российская нефтяная компания «Газпром» намерена до конца года повысить поставки газа с Ковыктинского месторождения (Иркутская область) в газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщает сама компания.
«До конца года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа в газопровод „Сила Сибири“», — передает «Газпром» в своем telegram-канале. Также готовятся к запуску новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии до конца 2024 года.
К сентябрю этого года «Газпром» нарастила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое такое повышение после подрыва газопроводов «Северные потоки» в конце сентября 2022 года. Роста удалось достигнуть как раз за счет Ковыктинского месторождения.
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