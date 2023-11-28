«Газпром» усилит поставку газа с Ковыкты в «Силу Сибири»

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
«Газпром» повысить добычу газа с Ковыктинского месторождения, уточнили в нетяной компании Фото:

Российская нефтяная компания «Газпром» намерена до конца года повысить поставки газа с Ковыктинского месторождения (Иркутская область) в газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщает сама компания.

«До конца года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа в газопровод „Сила Сибири“», — передает «Газпром» в своем telegram-канале. Также готовятся к запуску новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии до конца 2024 года.

К сентябрю этого года «Газпром» нарастила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое такое повышение после подрыва газопроводов «Северные потоки» в конце сентября 2022 года. Роста удалось достигнуть как раз за счет Ковыктинского месторождения.

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Российская нефтяная компания «Газпром» намерена до конца года повысить поставки газа с Ковыктинского месторождения (Иркутская область) в газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщает сама компания. «До конца года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа в газопровод „Сила Сибири“», — передает «Газпром» в своем telegram-канале. Также готовятся к запуску новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии до конца 2024 года. К сентябрю этого года «Газпром» нарастила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое такое повышение после подрыва газопроводов «Северные потоки» в конце сентября 2022 года. Роста удалось достигнуть как раз за счет Ковыктинского месторождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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