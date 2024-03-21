21 марта 2024

Артюхов поздравил жителей района ЯНАО с открытием новой больницы

Мэр Сакал на «муниципальном часе» доложил Артюхову об успехах района
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов заслушал доклад Ивана Сакала об успехах Приуральского района Фото:

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал рассказал губернатору Ямала Дмитрию Артюхову об успехах и планах развития муниципалитета. Артюхов поздравил жителей Аксарки с открытием новой больницы, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Новый стационар — достойное решение для районного центра. Планомерно обновляем больницы по всему региону, Условия, в которых будут работать наши врачи, станут гораздо комфортнее, а лечение пациентов — эффективнее», — прокомментировал Дмитрий Артюхов открытие больницы в Аксарке, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Сакал рассказал Артюхову о планах ввода жилья. В районе строится 16 домов на 461 квартиру, 10 из них предназначены для расселения ветхого и аварийного жилья. При поддержке региона в главном перерабатывающем предприятии «Паюта» планируется строительство нового цеха, установка модульного холодильного комплекса, поставка специализированного транспорта. За счет этого увеличатся мощности по переработке мяса северного оленя.

Здание больницы в Аксарке было возведено по модульному типу. Там есть отделение педиатрии, палата интенсивной терапии, при ней будет работать поликлиника и станция скорой помощи. Открытие больнице в Аксарке прошло 22 марта в торжественной обстановке.

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Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал рассказал губернатору Ямала Дмитрию Артюхову об успехах и планах развития муниципалитета. Артюхов поздравил жителей Аксарки с открытием новой больницы, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Новый стационар — достойное решение для районного центра. Планомерно обновляем больницы по всему региону, Условия, в которых будут работать наши врачи, станут гораздо комфортнее, а лечение пациентов — эффективнее», — прокомментировал Дмитрий Артюхов открытие больницы в Аксарке, сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Сакал рассказал Артюхову о планах ввода жилья. В районе строится 16 домов на 461 квартиру, 10 из них предназначены для расселения ветхого и аварийного жилья. При поддержке региона в главном перерабатывающем предприятии «Паюта» планируется строительство нового цеха, установка модульного холодильного комплекса, поставка специализированного транспорта. За счет этого увеличатся мощности по переработке мяса северного оленя. Здание больницы в Аксарке было возведено по модульному типу. Там есть отделение педиатрии, палата интенсивной терапии, при ней будет работать поликлиника и станция скорой помощи. Открытие больнице в Аксарке прошло 22 марта в торжественной обстановке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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