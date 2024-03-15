Губернатор ЯНАО посетил социальные объекты в райцентре

Артюхов осмотрел новую больницу и молодежный центр в Аксарке

Глава Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в село Аксарка Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов осмотрел социальные объекты в селе Аксарка — новую районную поликлинику и молодежный центр. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Глава региона сегодня побывал в райцентре Приуралья — селе Аксарка. Там готовится к открытию новое здание районной больницы. Это одно из крупнейших модульных зданий в регионе. Также Дмитрий Артюхов осмотрел здание районного молодежного центра, который сделали комфортнее благодаря гранту от губернатора. На выделенные средства закупили новую мебель и оборудование, а также сделали ремонт», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона вместе с мэром Приуральского района Иваном Сакалом почтили память погибших бойцов военной спецоперации. Они возложили цветы у мемориальной доски, установленной на «Аллее Памяти».