В мире Европа Набиуллина пригрозила Евросоюзу ответом в случае использования активов РФ в ЕС 22 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 + Эльвира Набиуллина заявила об ответных мерах со стороны РФ на использование замороженных активов Фото: Илья Московец © URA.RU Россия примет определенные меры в ответ на использование Евросоюзом замороженных активов страны. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается действий ЕС по замороженным активам. Будут приняты решения и мы будем принимать соответствущее меры, чтобы защитить наши интересы», — уточнила Эльвира Набиуллина в ходже заседания ЦБ. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Страны Запада активно обсуждают использование замороженных активов РФ. Деньги намерены направить Украине в рамках поддержки. Однако некоторые из европейских стран выказывают беспокойство в связи с потенциальным ответом со стороны России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия примет определенные меры в ответ на использование Евросоюзом замороженных активов страны. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается действий ЕС по замороженным активам. Будут приняты решения и мы будем принимать соответствущее меры, чтобы защитить наши интересы», — уточнила Эльвира Набиуллина в ходже заседания ЦБ. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Страны Запада активно обсуждают использование замороженных активов РФ. Деньги намерены направить Украине в рамках поддержки. Однако некоторые из европейских стран выказывают беспокойство в связи с потенциальным ответом со стороны России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям