Набиуллина пригрозила Евросоюзу ответом в случае использования активов РФ в ЕС

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила об ответных мерах со стороны РФ на использование замороженных активов Фото:

Россия примет определенные меры в ответ на использование Евросоюзом замороженных активов страны. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается действий ЕС по замороженным активам. Будут приняты решения и мы будем принимать соответствущее меры, чтобы защитить наши интересы», — уточнила Эльвира Набиуллина в ходже заседания ЦБ. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24».

Страны Запада активно обсуждают использование замороженных активов РФ. Деньги намерены направить Украине в рамках поддержки. Однако некоторые из европейских стран выказывают беспокойство в связи с потенциальным ответом со стороны России.

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Россия примет определенные меры в ответ на использование Евросоюзом замороженных активов страны. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Что касается действий ЕС по замороженным активам. Будут приняты решения и мы будем принимать соответствущее меры, чтобы защитить наши интересы», — уточнила Эльвира Набиуллина в ходже заседания ЦБ. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Страны Запада активно обсуждают использование замороженных активов РФ. Деньги намерены направить Украине в рамках поддержки. Однако некоторые из европейских стран выказывают беспокойство в связи с потенциальным ответом со стороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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