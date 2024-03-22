Набиуллина пригрозила Евросоюзу ответом в случае использования активов РФ в ЕС

Россия примет определенные меры в ответ на использование Евросоюзом замороженных активов страны. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Что касается действий ЕС по замороженным активам. Будут приняты решения и мы будем принимать соответствущее меры, чтобы защитить наши интересы», — уточнила Эльвира Набиуллина в ходже заседания ЦБ. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24».
Страны Запада активно обсуждают использование замороженных активов РФ. Деньги намерены направить Украине в рамках поддержки. Однако некоторые из европейских стран выказывают беспокойство в связи с потенциальным ответом со стороны России.
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