В районе ХМАО вводят ограничения на зимниках

В Нижневартовском районе вводятся ограничения движения для транспорта на зимниках. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 8 часов 23 марта 2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Нижневартовском районе будет введено ограничение движения», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Они будут действовать для транспорта общей массой более 5 тонн.
Ограничения коснутся следующих участков:
- Маршрут от Нижневартовска до деревни Вампугол и села Былино;
- Переправа от поселка Белорусский до села Ларьяк;
- Дорога соединяющая село Ларьяк, деревни Чехломей и Большой Ларьяк;
- Маршрут из села Былино в поселок Зайцева-Речка.
Ранее URA.RU рассказывало, что дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В первую очередь, с 25 марта, перекроют зимники Кондинского района. После окончательного закрытия выезд на лед будет запрещен.
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