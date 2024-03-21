21 марта 2024

В районе ХМАО вводят ограничения на зимниках

В Нижневартовском районе вводят ограничения на зимниках для грузовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, зимник, зимняя дорога, трасса
Из-за потепления в Нижневартовском районе вводят ограничения на зимниках Фото:

В Нижневартовском районе вводятся ограничения движения для транспорта на зимниках. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 8 часов 23 марта 2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Нижневартовском районе будет введено ограничение движения», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Они будут действовать для транспорта общей массой более 5 тонн.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Маршрут от Нижневартовска до деревни Вампугол и села Былино;
  • Переправа от поселка Белорусский до села Ларьяк;
  • Дорога соединяющая село Ларьяк, деревни Чехломей и Большой Ларьяк;
  • Маршрут из села Былино в поселок Зайцева-Речка.

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В первую очередь, с 25 марта, перекроют зимники Кондинского района. После окончательного закрытия выезд на лед будет запрещен.

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В Нижневартовском районе вводятся ограничения движения для транспорта на зимниках. Они начнут действовать 23 марта в связи с повышением температуры воздуха. «В связи с прогнозируемым повышением температуры окружающего воздуха до значений выше 0 градусов, с 8 часов 23 марта 2024 года на зимних автомобильных дорогах и ледовых переправах в Нижневартовском районе будет введено ограничение движения», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Они будут действовать для транспорта общей массой более 5 тонн. Ограничения коснутся следующих участков: Ранее URA.RU рассказывало, что дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В первую очередь, с 25 марта, перекроют зимники Кондинского района. После окончательного закрытия выезд на лед будет запрещен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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