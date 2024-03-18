В ХМАО готовятся к закрытию зимников

19 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Зимние автодороги в ХМАО закроются в конце марта — начале апреля Фото: Александр Елизаров © URA.RU Дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В Управлении автомобильных дорог ХМАО агентству сообщили, что зимние автодороги закроют в конце марта или начале апреля. «Закрытие зимников планируем на конец марта — начало апреля, но из-за потепления это может произойти раньше. Точная дата не установлена, поскольку все зависит от погоды: если несколько дней будет держаться плюсовая температура и зимник начнет проваливаться, комиссия составит акт и издаст приказ о закрытии», — сообщили агентству в Управтодоре. В настоящее время из-за оттепели поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта по зимникам и ледовым переправам. После окончательного закрытия зимних автодорог выезд на лед будет запрещен. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления вводится ограничение по грузоподъемности транспорта. Они будут сняты, если наступят устойчивые отрицательные температуры от -10 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В Управлении автомобильных дорог ХМАО агентству сообщили, что зимние автодороги закроют в конце марта или начале апреля. «Закрытие зимников планируем на конец марта — начало апреля, но из-за потепления это может произойти раньше. Точная дата не установлена, поскольку все зависит от погоды: если несколько дней будет держаться плюсовая температура и зимник начнет проваливаться, комиссия составит акт и издаст приказ о закрытии», — сообщили агентству в Управтодоре. В настоящее время из-за оттепели поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта по зимникам и ледовым переправам. После окончательного закрытия зимних автодорог выезд на лед будет запрещен. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления вводится ограничение по грузоподъемности транспорта. Они будут сняты, если наступят устойчивые отрицательные температуры от -10 градусов.