18 марта 2024

В ХМАО готовятся к закрытию зимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, автозимник, река горная, указатель
Зимние автодороги в ХМАО закроются в конце марта — начале апреля Фото:

Дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В Управлении автомобильных дорог ХМАО агентству сообщили, что зимние автодороги закроют в конце марта или начале апреля.

«Закрытие зимников планируем на конец марта — начало апреля, но из-за потепления это может произойти раньше. Точная дата не установлена, поскольку все зависит от погоды: если несколько дней будет держаться плюсовая температура и зимник начнет проваливаться, комиссия составит акт и издаст приказ о закрытии», — сообщили агентству в Управтодоре.

В настоящее время из-за оттепели поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта по зимникам и ледовым переправам. После окончательного закрытия зимних автодорог выезд на лед будет запрещен.

Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления вводится ограничение по грузоподъемности транспорта. Они будут сняты, если наступят устойчивые отрицательные температуры от -10 градусов.

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Дорожные службы ХМАО готовятся к закрытию зимников. В Управлении автомобильных дорог ХМАО агентству сообщили, что зимние автодороги закроют в конце марта или начале апреля. «Закрытие зимников планируем на конец марта — начало апреля, но из-за потепления это может произойти раньше. Точная дата не установлена, поскольку все зависит от погоды: если несколько дней будет держаться плюсовая температура и зимник начнет проваливаться, комиссия составит акт и издаст приказ о закрытии», — сообщили агентству в Управтодоре. В настоящее время из-за оттепели поэтапно вводятся ограничения на движение транспорта по зимникам и ледовым переправам. После окончательного закрытия зимних автодорог выезд на лед будет запрещен. Ранее URA.RU писало, что на автозимниках и ледовых переправах Нижневартовского района (ХМАО) из-за потепления вводится ограничение по грузоподъемности транспорта. Они будут сняты, если наступят устойчивые отрицательные температуры от -10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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