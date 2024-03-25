Арендодатели стали более требовательными к будущим квартирантам

Из-за роста популярности аренды недвижимости (ипотеки стали менее доступны), владельцы стали более требовательными к съемщикам. В частности, они стали чаще просить залог за сохранность имущества в квартире или закладывать в стоимость аренды оплату страховки, рассказал в беседе с URA.RU ведущий аналитик Федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
Каких арендаторов ждут владельцы недвижимости
"Арендодатели стали более требовательны, поскольку не испытывают дефицита спроса. Например, стали чаще требовать залог за сохранность имущества в квартире или закладывать в стоимость аренды оплату страховки. Плюс, часть арендодателей берут минимальную возвратную сумму на клининг на тот случай, если арендаторы откажутся приводить квартиру в нормальное состояние после завершения срока аренды. Если же квартира будет в нормальном состоянии, то «клининговый» залог возвращается", — рассказал Александр Иванов.
Ведущий аналитик добавил, что стоимость аренды может подняться из-за присутствия в квартире животного. "Снова владельцы недвижимости стали более требовательны к постояльцам с домашними животными. Часть арендодателей даже увеличивают ставки для таких арендаторов, другие отказывают. Однако есть и те, для которых этот параметр непринципиален, но таких меньше, чем в период дефицита спроса. В аренде часто, как и в обычной жизни, «встречают по одежке», поэтому визуально благонадежному арендатору проще рассчитывать на скидку. Бывают владельцы, которые лично встречают своих постояльцев и обращают внимание абсолютно на все: на внешний вид, на марку машины, спрашивают о месте работы", — отметил Иванов.
По словам собеседника агентства, рост популярности аренды квартир связан с тем, что ипотека стала менее доступна. "Рост спроса на аренду квартиры, в том числе в спальных районах и на окраинах, вполне оправдан нынешней ситуацией на рынке аренды и ипотечного кредитования. Средние ставки аренды выросли и арендаторы вынуждены смещать свой интерес в сторону более доступного временного жилья. При этом на рынок вышли те, кто из-за снижения доступности ипотеки на готовое жилье и роста требований к минимальному первоначального взносу на первичном рынке вынужден отложить покупку, чтобы накопить недостающую сумму. Эта категория арендаторов как раз ищет и снимает самые недорогие варианты", — отметил Иванов.
Как уменьшить стоимость аренды
По словам основателя агентства по купли-продажи недвижимости "Драже" Никиты Словиковского, чтобы дешевле снять квартиру, нужно быстро реагировать на понравившееся предложение. "Главный способ снять квартиру дешевле — это подписаться на все обновления всех порталов и сайтов с объявлениями. И звонить или писать сразу, как только оно было опубликовано. Рынок аренды очень быстрый. Лучшие варианты могут улететь даже за 10-15 минут. У нас бывали такие случаи. Например, собственник назначил пять просмотров на вечер и всех остальных уже оставляет на паузе, хотя объявление может еще повисеть какое-то время в интернете. Поэтому самые выгодные варианты всегда снимали и будут снимать самые шустрые арендаторы", — рассказал он.
Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», также поделился с URA.RU лайфхаками, как снять квартиру дешевле:
- Ищите долго и тщательно. Просматривайте объявления о сдаче квартир в нескольких интересующих вас локациях, чтобы сравнить условия и цены.
- Будьте гибкими по срокам. Если есть возможность длительной аренды (от года), это может стать преимуществом перед другими потенциальными арендаторами. В случае торга собственники скорее согласятся на скидку для того, кто хочет поселиться в квартире на долгий срок.
- Торгуйтесь. Не стесняйтесь обсуждать цену и договариваться о возможных скидках с арендодателем или риелтором. Возможно, у вас есть аргументы, почему вам стоит предложить более выгодные условия, однако предварительно важно изучить рынок, чтобы аргументация оказалась убедительной.
- Рассмотрите варианты предоплаты. Помимо длительного срока найма, иногда предоставление предоплаты за несколько месяцев вперед может стать основанием для существенной скидки.
- Будьте готовы к мелким ремонтным работам. Если вы готовы самостоятельно выполнить небольшие ремонтные работы в квартире, то это также может повлиять на цену аренды.
- Ищите соседа. Если у вас есть возможность проживать с соседом, то аренда, например, двухкомнатной квартиры на двоих обойдется дешевле, чем самостоятельная аренда однокомнатной квартиры или даже студии.
По данным "Авито Недвижимость", средняя стоимость аренды квартиры подорожала в России на 8% по сравнению с августом 2023 года. Однокомнатные - на 14% (с 22 до 25 тысяч рублей), двухкомнатные — на 7% (с 30 до 32 тысяч рублей), студии — на 4% (с 24 до 25 тысяч рублей). Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 180 до 160 тысяч рублей.
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