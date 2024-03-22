Baza: произошел взрыв в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье

В Crocus City Hall в Подмосковье сообщают о взрыве
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» мужчина открыл стрельбу из автомата. Погибли 12 человек. Об этом сообщает Baza. Официальных подтверждений о погибших нет.
«Здание „Крокус сити холл“ горит — над ним видны клубы черного дыма», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на очевидцев. Также сообщается о большом количестве раненых. Мужчина открыл стрельбу в концертном зале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.