Baza: произошел взрыв в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье

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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, огонь, масленица, сжигание чучела
В Crocus City Hall в Подмосковье сообщают о взрыве Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» мужчина открыл стрельбу из автомата. Погибли 12 человек. Об этом сообщает Baza. Официальных подтверждений о погибших нет.

«Здание „Крокус сити холл“ горит — над ним видны клубы черного дыма», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на очевидцев. Также сообщается о большом количестве раненых. Мужчина открыл стрельбу в концертном зале.

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В подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» мужчина открыл стрельбу из автомата. Погибли 12 человек. Об этом сообщает Baza. Официальных подтверждений о погибших нет. «Здание „Крокус сити холл“ горит — над ним видны клубы черного дыма», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на очевидцев. Также сообщается о большом количестве раненых. Мужчина открыл стрельбу в концертном зале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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