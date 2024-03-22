Baza: произошел взрыв в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье

22 марта 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

В Crocus City Hall в Подмосковье сообщают о взрыве Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» мужчина открыл стрельбу из автомата. Погибли 12 человек. Об этом сообщает Baza. Официальных подтверждений о погибших нет. «Здание „Крокус сити холл“ горит — над ним видны клубы черного дыма», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на очевидцев. Также сообщается о большом количестве раненых. Мужчина открыл стрельбу в концертном зале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» мужчина открыл стрельбу из автомата. Погибли 12 человек. Об этом сообщает Baza. Официальных подтверждений о погибших нет. «Здание „Крокус сити холл“ горит — над ним видны клубы черного дыма», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на очевидцев. Также сообщается о большом количестве раненых. Мужчина открыл стрельбу в концертном зале.