Собянин дал распоряжение оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле» Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил соболезнования близким погибших.

«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал мэр Москвы в telegram-канале.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о 15 погибших, пострадало не менее 50 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил соболезнования близким погибших. «Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал мэр Москвы в telegram-канале. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о 15 погибших, пострадало не менее 50 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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