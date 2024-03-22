Собянин дал распоряжение оказать помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Он выразил соболезнования близким погибших.
«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», —
В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП появились в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о 15 погибших, пострадало не менее 50 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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