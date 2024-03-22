После начала стрельбы люди побежали в сторону выхода
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье) даже не успел начаться. Об этом сообщил один из музыкантов.
«Один из музыкантов, который должен был выступить в Крокусе, рассказал нам, что концерт даже не успел начаться. По его словам, началась стрельба и люди побежали в сторону выхода», — передает РЕН ТВ.
Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Readovka сообщает о минимум 15 погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.