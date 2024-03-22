22 марта 2024

Концерт группы «Пикник» в «Крокусе» не успел начаться. Видео

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После начала стрельбы люди побежали в сторону выхода Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье) даже не успел начаться. Об этом сообщил один из музыкантов.

«Один из музыкантов, который должен был выступить в Крокусе, рассказал нам, что концерт даже не успел начаться. По его словам, началась стрельба и люди побежали в сторону выхода», — передает РЕН ТВ.

Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Readovka сообщает о минимум 15 погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье) даже не успел начаться. Об этом сообщил один из музыкантов. «Один из музыкантов, который должен был выступить в Крокусе, рассказал нам, что концерт даже не успел начаться. По его словам, началась стрельба и люди побежали в сторону выхода», — передает РЕН ТВ. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Readovka сообщает о минимум 15 погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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