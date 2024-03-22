Концерт группы «Пикник» в «Крокусе» не успел начаться. Видео

22 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

После начала стрельбы люди побежали в сторону выхода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье) даже не успел начаться. Об этом сообщил один из музыкантов. «Один из музыкантов, который должен был выступить в Крокусе, рассказал нам, что концерт даже не успел начаться. По его словам, началась стрельба и люди побежали в сторону выхода», — передает РЕН ТВ. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Readovka сообщает о минимум 15 погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Подмосковье) даже не успел начаться. Об этом сообщил один из музыкантов. «Один из музыкантов, который должен был выступить в Крокусе, рассказал нам, что концерт даже не успел начаться. По его словам, началась стрельба и люди побежали в сторону выхода», — передает РЕН ТВ. Неизвестные в камуфляже открыли огонь по людям и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Readovka сообщает о минимум 15 погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник». Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.