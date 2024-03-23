ЕС осудил теракт в Подмосковье

Европейский союз (ЕС) был шокирован терактом, который произошел на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Государства осуждают любые нападения на гражданское население, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
«ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в „Крокус сити холле“ в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил Стано в сети X.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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