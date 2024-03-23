ЕС осудил теракт в Подмосковье

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
ЕС выразил соболезнования гражданам России Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Европейский союз (ЕС) был шокирован терактом, который произошел на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Государства осуждают любые нападения на гражданское население, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

«ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в „Крокус сити холле“ в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил Стано в сети X.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Европейский союз (ЕС) был шокирован терактом, который произошел на территории «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Государства осуждают любые нападения на гражданское население, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. «ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в „Крокус сити холле“ в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил Стано в сети X. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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