22 марта 2024

Курганцам предлагают сдавать кровь для пострадавших при теракте в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Доноров крови в Кургане ждут 23 марта Фото:
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Курганская областная станция переливания крови предлагает жителям региона стать донорами для пострадавших в результате теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.

«Курганская областная станция переливания крови ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови для пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“. Доноров ждут по адресу: город Курган, улица Ленина, 40а с 12:00 до 15:00», — сообщили в telegram-канале правительства. В депздраве Курганской области отметили, что акция в поддержку пострадавших проводится для того, чтобы оперативно доставить донорский материал в клиники, где пострадавшие получают медицинскую помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В регионах отменяют массовые мероприятия, открываются станции переливания крови.

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Курганская областная станция переливания крови предлагает жителям региона стать донорами для пострадавших в результате теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. «Курганская областная станция переливания крови ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови для пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“. Доноров ждут по адресу: город Курган, улица Ленина, 40а с 12:00 до 15:00», — сообщили в telegram-канале правительства. В депздраве Курганской области отметили, что акция в поддержку пострадавших проводится для того, чтобы оперативно доставить донорский материал в клиники, где пострадавшие получают медицинскую помощь. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В регионах отменяют массовые мероприятия, открываются станции переливания крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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