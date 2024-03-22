Курганцам предлагают сдавать кровь для пострадавших при теракте в Подмосковье

Доноров крови в Кургане ждут 23 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Курганская областная станция переливания крови предлагает жителям региона стать донорами для пострадавших в результате теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.

«Курганская областная станция переливания крови ждет жителей региона, которые хотели бы стать донорами крови для пострадавших при теракте в „Крокус Сити Холле“. Доноров ждут по адресу: город Курган, улица Ленина, 40а с 12:00 до 15:00», — сообщили в telegram-канале правительства. В депздраве Курганской области отметили, что акция в поддержку пострадавших проводится для того, чтобы оперативно доставить донорский материал в клиники, где пострадавшие получают медицинскую помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел 22 марта. В результате происшествия погибло 40 человек и пострадало более 100. В регионах отменяют массовые мероприятия, открываются станции переливания крови.