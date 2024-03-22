Челябинский губернатор отменил массовые собрания и отправил студентов на дистант

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение отменить развлекательные и увеселительные мероприятия в Челябинской области 23—24 марта. Причиной отмены мероприятий губернатор назвал события, связанные с терактом в концертном зале» «Крокус Сити Холл» в подмосковье.
«В связи с терактом в ТЦ „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье принял решение об отмене развлекательных и увеселительных мероприятий в Челябинской области 23—24 марта», — сообщил в своем telegram-канале Алексей Текслер. Кроме того, отменяются занятия в школах региона. Также губернатор решил перевести средне-специальные учебные заведения и вузы на дистант.
Он еще раз выразил соболезнование родным и близким пострадавших в теракте. И уверенность в том, что виновные будут наказаны.
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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