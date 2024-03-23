Происшествия Голикова: Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе» 23 марта 2024 в 05:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин поблагодарил врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“ выздоровления. Также он выразил благодарность врачам», — пишут РИА Новости со ссылкой на Голикову. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100. СК РФ возбудил уголовное дело, а российский певец Shaman заявил, что оплатит похороны семьям погибших и лечение пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“ выздоровления. Также он выразил благодарность врачам», — пишут РИА Новости со ссылкой на Голикову. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100. СК РФ возбудил уголовное дело, а российский певец Shaman заявил, что оплатит похороны семьям погибших и лечение пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям