Голикова: Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
«Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“ выздоровления. Также он выразил благодарность врачам», — пишут РИА Новости со ссылкой на Голикову.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100. СК РФ возбудил уголовное дело, а российский певец Shaman заявил, что оплатит похороны семьям погибших и лечение пострадавших.
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