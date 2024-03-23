Голикова: Путин пожелал выздоровления пострадавшим при теракте в «Крокусе»

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поблагодарил врачей Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“ выздоровления. Также он выразил благодарность врачам», — пишут РИА Новости со ссылкой на Голикову.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100. СК РФ возбудил уголовное дело, а российский певец Shaman заявил, что оплатит похороны семьям погибших и лечение пострадавших.

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Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Владимир Путин пожелал пострадавшим в результате теракта в „Крокусе“ выздоровления. Также он выразил благодарность врачам», — пишут РИА Новости со ссылкой на Голикову. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100. СК РФ возбудил уголовное дело, а российский певец Shaman заявил, что оплатит похороны семьям погибших и лечение пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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