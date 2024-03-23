Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших в теракте в «Крокусе»

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Концерт SHAMAN и народные гулянья. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, шаман певец
Певец Shaman заявил, что оплатит похороны погибших и лечение пострадавших в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Российский певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом исполнитель написал в своем telegram-канале.

«Все мы — одна семья, а в семье не бывает чужого горя. Я готов оплатить похороны каждого погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой трагедии», — написал певец.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Российский певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом исполнитель написал в своем telegram-канале. «Все мы — одна семья, а в семье не бывает чужого горя. Я готов оплатить похороны каждого погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой трагедии», — написал певец. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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