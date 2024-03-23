Shaman заявил, что готов оплатить похороны погибших в теракте в «Крокусе»

Российский певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом исполнитель написал в своем telegram-канале.
«Все мы — одна семья, а в семье не бывает чужого горя. Я готов оплатить похороны каждого погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой трагедии», —
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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