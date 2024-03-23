Общество Белый дом: США заблаговременно предупредили РФ о возможном теракте 23 марта 2024 в 05:58 Размер текста - 17 + В сообщении также значился концерт как потенциальное место теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Вашингтоне знали о подготовке террористической атаки в Москве и поделились информацией с российскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве… Что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — заявила Уотсон РИА Новости. В сообщении было указано, что потенциальными мишенями могут стать массовые скопления людей, включая концерты. В начале марта посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. После этого полицию Москвы, предположительно, перевели на усиленный режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Вашингтоне знали о подготовке террористической атаки в Москве и поделились информацией с российскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве… Что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — заявила Уотсон РИА Новости. В сообщении было указано, что потенциальными мишенями могут стать массовые скопления людей, включая концерты. В начале марта посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. После этого полицию Москвы, предположительно, перевели на усиленный режим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям