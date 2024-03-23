Белый дом: США заблаговременно предупредили РФ о возможном теракте

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
В сообщении также значился концерт как потенциальное место теракта Фото:
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В Вашингтоне знали о подготовке террористической атаки в Москве и поделились информацией с российскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве… Что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — заявила Уотсон РИА Новости. В сообщении было указано, что потенциальными мишенями могут стать массовые скопления людей, включая концерты.

В начале марта посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. После этого полицию Москвы, предположительно, перевели на усиленный режим.

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В Вашингтоне знали о подготовке террористической атаки в Москве и поделились информацией с российскими спецслужбами. Об этом заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. «Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве… Что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — заявила Уотсон РИА Новости. В сообщении было указано, что потенциальными мишенями могут стать массовые скопления людей, включая концерты. В начале марта посольство США предупредило американских граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Такое же предупреждение для своих граждан опубликовало МИД Великобритании. После этого полицию Москвы, предположительно, перевели на усиленный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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