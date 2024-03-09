Baza: полицию Москвы перевели на усиленный режим из-за заявлений США о терактах

09 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Численность патрульных групп в центре Москвы и в некоторых видах транспорта увеличилась в два раза Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве полицию перевели на усиленный режим из-за недавней публикации посольства США о возможных терактах в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Новость по теме Ряд стран рекомендовали покинуть Россию из-за угроз терактов «Как стало известно, численность патрульных групп в центре Москвы и в некоторых видах транспорта увеличилась в 2—2,5 раза, в том числе в дежурстве командовали сотрудники в сфере гражданского здравоохранения», — сообщает в своем telegram-канале Baza. Авторы канала связали эти события с заявлениями посольств США и Британии о возможных терактах внутри столицы. По информации канала, в составе каждого патруля обязательно есть сотрудница-женщина. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД столицы для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан на территории России об угрозе атак в стране. В своих сообщениях они просили избегать массовых скоплений людей в ближайшие несколько дней. Однако подполковник ФСБ Алексей Филатов заявил, что эти сообщения об угрозах являются «утками» и частью психологической войны против России.

В Москве полицию перевели на усиленный режим из-за недавней публикации посольства США о возможных терактах в столице. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Как стало известно, численность патрульных групп в центре Москвы и в некоторых видах транспорта увеличилась в 2—2,5 раза, в том числе в дежурстве командовали сотрудники в сфере гражданского здравоохранения», — сообщает в своем telegram-канале Baza. Авторы канала связали эти события с заявлениями посольств США и Британии о возможных терактах внутри столицы. По информации канала, в составе каждого патруля обязательно есть сотрудница-женщина. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД столицы для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан на территории России об угрозе атак в стране. В своих сообщениях они просили избегать массовых скоплений людей в ближайшие несколько дней. Однако подполковник ФСБ Алексей Филатов заявил, что эти сообщения об угрозах являются «утками» и частью психологической войны против России.