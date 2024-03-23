Белый дом: Байден не будет звонить Путину после теракта в «Крокус Сити Холл»

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Джо Байден не будет звонить Владимиру Путину, заявили в Белом доме Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Президент США Джо Байден не будет звонить российскому лидеру Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

«Джо Байден не планирует созваниваться с Владимиром Путиным», — заявил представитель. Его слова приводят РИА Новости.

Теракт произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, еще более 100 пострадали. Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим и поблагодарил врачей за их работу.

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Президент США Джо Байден не будет звонить российскому лидеру Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. «Джо Байден не планирует созваниваться с Владимиром Путиным», — заявил представитель. Его слова приводят РИА Новости. Теракт произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, еще более 100 пострадали. Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим и поблагодарил врачей за их работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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