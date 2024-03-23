Белый дом: Байден не будет звонить Путину после теракта в «Крокус Сити Холл»

Джо Байден не будет звонить Владимиру Путину, заявили в Белом доме
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Президент США Джо Байден не будет звонить российскому лидеру Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.
«Джо Байден не планирует созваниваться с Владимиром Путиным», — заявил представитель. Его слова приводят РИА Новости.
Теракт произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, еще более 100 пострадали. Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим и поблагодарил врачей за их работу.
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