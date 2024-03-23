Происшествия Белый дом: Байден не будет звонить Путину после теракта в «Крокус Сити Холл» 23 марта 2024 в 06:00 Размер текста - 17 + Джо Байден не будет звонить Владимиру Путину, заявили в Белом доме Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Президент США Джо Байден не будет звонить российскому лидеру Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. «Джо Байден не планирует созваниваться с Владимиром Путиным», — заявил представитель. Его слова приводят РИА Новости. Теракт произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, еще более 100 пострадали. Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим и поблагодарил врачей за их работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент США Джо Байден не будет звонить российскому лидеру Владимиру Путину после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома. «Джо Байден не планирует созваниваться с Владимиром Путиным», — заявил представитель. Его слова приводят РИА Новости. Теракт произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, еще более 100 пострадали. Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим и поблагодарил врачей за их работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям