22 марта 2024

Власти ХМАО меняют программу фестиваля «Дух Огня» после теракта в Подмосковье. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
После теракта в Подмосковье власти изменят программу кинофестиваля в ХМАО Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В ХМАО не планируют отменять имиджевый кинофестиваль «Дух Огня» после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, но изменят его программу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Готовятся изменения в программе. Информация будет опубликована позже», — уточняет инсайдер. По его словам, отмена фестиваля не обсуждалась.

В ХМАО «Дух Огня» стартовал 21 марта. Фильмы-участники транслировались в кинотеатрах крупных городов. На 23 марта планировался запуск фестиваля в Ханты-Мансийске.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечным преступлением против граждан. Она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона. По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В ХМАО не планируют отменять имиджевый кинофестиваль «Дух Огня» после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, но изменят его программу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Готовятся изменения в программе. Информация будет опубликована позже», — уточняет инсайдер. По его словам, отмена фестиваля не обсуждалась. В ХМАО «Дух Огня» стартовал 21 марта. Фильмы-участники транслировались в кинотеатрах крупных городов. На 23 марта планировался запуск фестиваля в Ханты-Мансийске. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечным преступлением против граждан. Она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона. По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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