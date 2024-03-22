После теракта в Подмосковье власти изменят программу кинофестиваля в ХМАО Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В ХМАО не планируют отменять имиджевый кинофестиваль «Дух Огня» после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, но изменят его программу. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Готовятся изменения в программе. Информация будет опубликована позже», — уточняет инсайдер. По его словам, отмена фестиваля не обсуждалась.

В ХМАО «Дух Огня» стартовал 21 марта. Фильмы-участники транслировались в кинотеатрах крупных городов. На 23 марта планировался запуск фестиваля в Ханты-Мансийске.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечным преступлением против граждан. Она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона. По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.