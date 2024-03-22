22 марта 2024

Губернатор Комарова: ЧП в «Крокусе» — бесчеловечное преступление против граждан

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
В «Крокус Сити Холле» ночью 22 марта произошел теракт Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье бесчеловечным преступление против граждан. Кроме того, она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона, об этом она сообщила в telegram-канале.

«Чудовищная трагедия в ТЦ „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье. Теракт, бесчеловечное преступление против граждан. Югра, вся страна, сейчас вместе с семьями погибших и пострадавших. От имени югорчан выражаю соболезнования близким жертв, желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы рядом», — написала Комарова в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого неизвестные устроили пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье бесчеловечным преступление против граждан. Кроме того, она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона, об этом она сообщила в telegram-канале. «Чудовищная трагедия в ТЦ „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье. Теракт, бесчеловечное преступление против граждан. Югра, вся страна, сейчас вместе с семьями погибших и пострадавших. От имени югорчан выражаю соболезнования близким жертв, желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы рядом», — написала Комарова в telegram-канале. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого неизвестные устроили пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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