Губернатор Комарова: ЧП в «Крокусе» — бесчеловечное преступление против граждан

В «Крокус Сити Холле» ночью 22 марта произошел теракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье бесчеловечным преступление против граждан. Кроме того, она выразила соболезнования пострадавшим и их семьям от лица региона, об этом она сообщила в telegram-канале.

«Чудовищная трагедия в ТЦ „Крокус Сити Холл“ в Подмосковье. Теракт, бесчеловечное преступление против граждан. Югра, вся страна, сейчас вместе с семьями погибших и пострадавших. От имени югорчан выражаю соболезнования близким жертв, желаю скорейшего выздоровления раненым. Мы рядом», — написала Комарова в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям. После этого неизвестные устроили пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.