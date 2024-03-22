«Уральские авиалинии» вернут деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет деньги пассажирам, отказавшимся лететь в Москву. Так она отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой. Сообщение размещено в telegram-канале компании.
«Пассажирам, решившим отказаться от перелета в Москву в период с 20:00 22 марта по 25 марта включительно и оформившим билеты не позднее 22 марта, авиакомпания произведет вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов», — сказано в посте. Также в «УА» попросили пассажиров, вылетающих из аэропортов Домодедово и Жуковский, прибывать заблаговременно — в связи с усиленными мерами безопасности.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — отменяются массовые мероприятия. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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