Воробьев: под завалами «Крокуса» нашли еще 20 погибших

Андрей Воробьев сообщил, что работа по обломкам будет продолжаться еще несколько дней
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Под обломками крыши «Крокус Сити Холла» найдены еще 20 погибших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В „Крокусе“ под завалами найдены 20 погибших», — заявил Воробьев
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших будет значительно расти. По последней информации, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Больше сотни получили ранения.
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