Воробьев: под завалами «Крокуса» нашли еще 20 погибших

23 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Андрей Воробьев сообщил, что работа по обломкам будет продолжаться еще несколько дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Под обломками крыши «Крокус Сити Холла» найдены еще 20 погибших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «В „Крокусе“ под завалами найдены 20 погибших», — заявил Воробьев в своем telegram-канале. По его словам, работы будут продолжаться еще минимум несколько дней. Он отметил, что оставшаяся часть потолка находится под угрозой обрушения. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших будет значительно расти. По последней информации, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Больше сотни получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под обломками крыши «Крокус Сити Холла» найдены еще 20 погибших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «В „Крокусе“ под завалами найдены 20 погибших», — заявил Воробьев в своем telegram-канале. По его словам, работы будут продолжаться еще минимум несколько дней. Он отметил, что оставшаяся часть потолка находится под угрозой обрушения. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших будет значительно расти. По последней информации, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. Больше сотни получили ранения.