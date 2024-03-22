В Челябинске экстренно эвакуировали сотрудников предприятия «Электромашина»

На месте проводятся все необходимые для безопасности мероприятия
В Челябинске 23 марта из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Поступило заведомо ложное сообщение о минировании. Угрозы нет, но проводится осмотр здания в целях безопасности», — сообщил URA.RU источник. Работы на объекте ведутся уже больше часа.
Как сообщили очевидцы в соцсети, один из корпусов предприятия эвакуировали 23 марта. Людей вывели на улицу.
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