22 марта 2024

В Челябинске экстренно эвакуировали сотрудников предприятия «Электромашина»

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , кинологи, полиция, полицейская собака, немецкая овчарка
На месте проводятся все необходимые для безопасности мероприятия Фото:

В Челябинске 23 марта из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Поступило заведомо ложное сообщение о минировании. Угрозы нет, но проводится осмотр здания в целях безопасности», — сообщил URA.RU источник. Работы на объекте ведутся уже больше часа.

Как сообщили очевидцы в соцсети, один из корпусов предприятия эвакуировали 23 марта. Людей вывели на улицу.

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В Челябинске 23 марта из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Информацию об этом подтвердил источник в правоохранительных органах. «Поступило заведомо ложное сообщение о минировании. Угрозы нет, но проводится осмотр здания в целях безопасности», — сообщил URA.RU источник. Работы на объекте ведутся уже больше часа. Как сообщили очевидцы в соцсети, один из корпусов предприятия эвакуировали 23 марта. Людей вывели на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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