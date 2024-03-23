Путин назвал трагедию в «Крокусе» кровавым варварским терактом

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Нападение на «Крокус Сити Холл» является варварским и кровавым терактом, заявил Владимир Путин Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин обратился к россиянами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В своих высказываниях российский лидер охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт.

«Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ является варварским и кровавым терактом», — заявил Путин. Трансляцию обращения президента ведет Ruptly

В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 115 человек. Еще более 100 человек получили ранения.

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В своих высказываниях российский лидер охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт. «Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ является варварским и кровавым терактом», — заявил Путин. Трансляцию обращения президента ведет Ruptly В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 115 человек. Еще более 100 человек получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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