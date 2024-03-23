Путин назвал трагедию в «Крокусе» кровавым варварским терактом

23 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Нападение на «Крокус Сити Холл» является варварским и кровавым терактом, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин обратился к россиянами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В своих высказываниях российский лидер охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт. «Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ является варварским и кровавым терактом», — заявил Путин. Трансляцию обращения президента ведет Ruptly В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 115 человек. Еще более 100 человек получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к россиянами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В своих высказываниях российский лидер охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт. «Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ является варварским и кровавым терактом», — заявил Путин. Трансляцию обращения президента ведет Ruptly В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 115 человек. Еще более 100 человек получили ранения.