Путин назвал трагедию в «Крокусе» кровавым варварским терактом

Нападение на «Крокус Сити Холл» является варварским и кровавым терактом, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Президент России Владимир Путин обратился к россиянами в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В своих высказываниях российский лидер охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт.
«Произошедшее в „Крокус Сити Холле“ является варварским и кровавым терактом», — заявил Путин. Трансляцию обращения президента ведет Ruptly
В результате теракта, произошедшего вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибло 115 человек. Еще более 100 человек получили ранения.
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