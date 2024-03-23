МЧС предупредило свердловчан об опасной погоде

В Свердловской области 24 марта ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«По данным синоптиков, 24 марта в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится на сайте ведомства.
Спасатели призвали свердловчан закрывать все окна и форточки. Также горожан просят не прятаться от ветра около рекламных щитов, остановок и недостроенных зданий. МЧС предупредило, что не стоит парковать автомобили вблизи деревьев, так как при сильном ветре они могут упасть.
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