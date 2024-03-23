Террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», доставили в Москву

Всех задержанных террористов, которые совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, доставили в Москву. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Задержанных террористов привезли в Москву», — сообщил telegram-канал «Москва сегодня». Там отмечают, что их доставили в главное здание СК.
Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. Ранее стало известно, что всех четверых задержанных террористов везут в Москву для допросов и следственных действий. URA.RU сообщало о том, что известно о преступниках, а также публиковало видео с их допросов.
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