Почему террористы согласились на преступление в «Крокусе»: первые показания задержанных. Видео

Симоньян: террорист согласился на преступление в «Крокусе» за полмиллиона

23 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Всех террористов, устроивших теракт в «Крокусе», задержали Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Сети начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых в совершении теракта. Один из них признался, что за нападение ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях задержанных — в материале URA.RU. Что пообещали террористам Новость по теме Что известно о террористах, расстрелявших десятки людей в «Крокус Сити Холле» Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», в ходе допроса признался, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. На кадрах преступник стоит на коленях, в то время как его допрашивают сотрудники силовых структур. На вопрос о том, для чего он убивал людей, мужчина ответил, что сделал это за деньги. По его словам, за это ему пообещали полмиллиона рублей. Однако до начала теракта выплатили только половину, остальное обещали выплатить после, но карта, на которую поступали деньги, была утеряна, когда террорист пытался бежать из России. По словам задержанного, указания о преступных действиях приходили ему в Telegram. «Я в Telegram учился, проповедника слушал там. Его помощник мне написал», — сказал мужчина в ходе допроса. Он добавил, что собеседник написал ему, не говоря о каких-либо своих данных. По словам подозреваемого, написали в мессенджере ему около месяца назад и предложили совершить убийства за деньги. При этом оружие было предоставлено кураторами, было указано место, а людей нужно было убивать любых. Глава группы террористов Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос предполагаемого главы группы террористов. В ходе него задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси. «Абдулло купил машину. Хотели работать на ней в такси. С другими участниками террористической группы познакомился в мессенджере Telegram», — рассказал участник группировки. По его словам, с Абдулло он познакомился около 10-12 дней назад. Задержанный добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. При этом в опубликованном видео он не рассказывает о совершении теракта. Третий задержанный В Брянской области задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. В своем telegram-канале он опубликовал видео с момента задержания подозреваемого с окровавленным лицом. В ходе допроса мужчина рассказал, что террористы выбросили оружие перед задержанием на дороге в Брянской области. Раненый задержанный Один из подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» был ранен при задержании в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его отвезли в больницу. Записи его допроса не приводилось. Реакция власти Президент РФ Владимир Путин заявил, что все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Он подчеркнул, что все они понесут суровое наказание, их ждет возмездие и забвение. Позднее telegram-канал Mash сообщил, что всех четверых задержанных террористов везут в Москву для допросов и следственных действий. Удалось быстро установить круг их общения, сообщников. URA.RU рассказывает о всей известной информации о теракте в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Количество погибших составляет 133 человека. В Сети начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых в совершении теракта. Один из них признался, что за нападение ему пообещали полмиллиона рублей. О первых показаниях задержанных — в материале URA.RU. Один из террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла», в ходе допроса признался, что согласился на нападение за полмиллиона рублей. Видео опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. На кадрах преступник стоит на коленях, в то время как его допрашивают сотрудники силовых структур. На вопрос о том, для чего он убивал людей, мужчина ответил, что сделал это за деньги. По его словам, за это ему пообещали полмиллиона рублей. Однако до начала теракта выплатили только половину, остальное обещали выплатить после, но карта, на которую поступали деньги, была утеряна, когда террорист пытался бежать из России. По словам задержанного, указания о преступных действиях приходили ему в Telegram. «Я в Telegram учился, проповедника слушал там. Его помощник мне написал», — сказал мужчина в ходе допроса. Он добавил, что собеседник написал ему, не говоря о каких-либо своих данных. По словам подозреваемого, написали в мессенджере ему около месяца назад и предложили совершить убийства за деньги. При этом оружие было предоставлено кураторами, было указано место, а людей нужно было убивать любых. Симоньян в своем telegram-канале опубликовала видео, где был представлен допрос предполагаемого главы группы террористов. В ходе него задержанный заявил, что его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль, на котором передвигалась группа террористов, с целью использовать его как такси. «Абдулло купил машину. Хотели работать на ней в такси. С другими участниками террористической группы познакомился в мессенджере Telegram», — рассказал участник группировки. По его словам, с Абдулло он познакомился около 10-12 дней назад. Задержанный добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. При этом в опубликованном видео он не рассказывает о совершении теракта. В Брянской области задержали еще одного подозреваемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. В своем telegram-канале он опубликовал видео с момента задержания подозреваемого с окровавленным лицом. В ходе допроса мужчина рассказал, что террористы выбросили оружие перед задержанием на дороге в Брянской области. Один из подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» был ранен при задержании в Брянской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Его отвезли в больницу. Записи его допроса не приводилось. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Он подчеркнул, что все они понесут суровое наказание, их ждет возмездие и забвение. Позднее telegram-канал Mash сообщил, что всех четверых задержанных террористов везут в Москву для допросов и следственных действий. Удалось быстро установить круг их общения, сообщников. URA.RU рассказывает о всей известной информации о теракте в онлайн-трансляции.