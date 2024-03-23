23 марта 2024

Челябинская модель Ирина Шейк скорбит со всей Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк Ирина, шейк ирина
Шейк скорбит по погибшим в теракте «Крокус Сити Холла» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области присоединилась к акции скорби по жертвам теракта в «Крокус сити холл». Пост поддержки она выложила в одной из социальных сетей.

«Скорбим. 22.03.2024», — написала Ирина Шейк на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фото со страницы модели разместил telegram-канал «Светские хроники».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Ирина Шейк скорбит вместе с Россией
Ирина Шейк скорбит вместе с Россией

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области присоединилась к акции скорби по жертвам теракта в «Крокус сити холл». Пост поддержки она выложила в одной из социальных сетей. «Скорбим. 22.03.2024», — написала Ирина Шейк на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фото со страницы модели разместил telegram-канал «Светские хроники». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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