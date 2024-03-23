Челябинская модель Ирина Шейк скорбит со всей Россией

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области присоединилась к акции скорби по жертвам теракта в «Крокус сити холл». Пост поддержки она выложила в одной из социальных сетей.
«Скорбим. 22.03.2024», — написала Ирина Шейк на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Фото со страницы модели разместил telegram-канал «Светские хроники».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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