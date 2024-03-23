23 марта 2024
22 марта 2024

Депздрав ЯНАО рассказал, рассказал о ситуации с врачами в регионе

Депздрав ЯНАО: острой нехватки медицинских кадров в ЯНАО нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, лечение, здоровье, медицина, врачи, операционный микроскоп
В регион приезжают ежегодно 200-300 новых врачей Фото:

В ЯНАО нет острой нехватки медицинских кадров. В округ ежегодно приезжают до 300 новых врачей, передает департамент здравоохранения региона.

«Острой нехватки медицинских кадров на Ямале нет. Ежегодно в регион приезжают 200-300 новых врачей. Отметим, показатель обеспеченности врачами в 2023 году составил 57 врачей на 10 тысяч населения (четвертое место среди субъектов по обеспеченности врачами)», — рассказала URA.RU пресс-служба департамента.

По словам представителя депздрава, в этом году в регион ждут 35 узкопрофильных врачей по программе «Врачи нужные Ямалу», 23 специалиста по программе «Земский доктор. Кроме того, ожидается 21 специалист оториноларинголога и 171 специалист для работы в новых подразделениях Новоуренгойской ЦГБ — хирургии, радиологии и участковой больнице в Коротчаево.

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В ЯНАО нет острой нехватки медицинских кадров. В округ ежегодно приезжают до 300 новых врачей, передает департамент здравоохранения региона. «Острой нехватки медицинских кадров на Ямале нет. Ежегодно в регион приезжают 200-300 новых врачей. Отметим, показатель обеспеченности врачами в 2023 году составил 57 врачей на 10 тысяч населения (четвертое место среди субъектов по обеспеченности врачами)», — рассказала URA.RU пресс-служба департамента. По словам представителя депздрава, в этом году в регион ждут 35 узкопрофильных врачей по программе «Врачи нужные Ямалу», 23 специалиста по программе «Земский доктор. Кроме того, ожидается 21 специалист оториноларинголога и 171 специалист для работы в новых подразделениях Новоуренгойской ЦГБ — хирургии, радиологии и участковой больнице в Коротчаево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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