Депздрав ЯНАО рассказал, рассказал о ситуации с врачами в регионе

В ЯНАО нет острой нехватки медицинских кадров. В округ ежегодно приезжают до 300 новых врачей, передает департамент здравоохранения региона.
«Острой нехватки медицинских кадров на Ямале нет. Ежегодно в регион приезжают 200-300 новых врачей. Отметим, показатель обеспеченности врачами в 2023 году составил 57 врачей на 10 тысяч населения (четвертое место среди субъектов по обеспеченности врачами)», — рассказала URA.RU пресс-служба департамента.
По словам представителя депздрава, в этом году в регион ждут 35 узкопрофильных врачей по программе «Врачи нужные Ямалу», 23 специалиста по программе «Земский доктор. Кроме того, ожидается 21 специалист оториноларинголога и 171 специалист для работы в новых подразделениях Новоуренгойской ЦГБ — хирургии, радиологии и участковой больнице в Коротчаево.
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