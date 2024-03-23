В Перми мужчина порезал брата ножом, а после скрылся с места преступления

24 марта 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Пострадавшему вонзили нож в бок и грудную клетку Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Перми осудили мужчину, который нанес несколько ударов ножом своем брату в результате ссоры. Преступник покинул место происшествия после содеянного, указано решении краевого суда. Родственники распивали алкоголь в лесу, когда к ним подошел незнакомый мужчина. «С мужчиной у подсудимого возник конфликт, они начали драться на кулаках. Желая остановить драку, брат злоумышленника подбежал к дебоширам и стал успокаивать незнакомца. Внезапно он почувствовал острые резкие удары в бок и в грудную клетку. Это подсудимый нанес множественные ножевые раны своему брату, а затем, испугавшись, скрылся», — написано в документе на сайте ведомства. Через два дня преступник был задержан. Ранее неоднократно судимый 50-летний уроженец Новосибирска на суде свою вину признал, указав, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью брату у него не было. Мужчину приговорили к трем годам и восьми месяцам в колонии строго режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми осудили мужчину, который нанес несколько ударов ножом своем брату в результате ссоры. Преступник покинул место происшествия после содеянного, указано решении краевого суда. Родственники распивали алкоголь в лесу, когда к ним подошел незнакомый мужчина. «С мужчиной у подсудимого возник конфликт, они начали драться на кулаках. Желая остановить драку, брат злоумышленника подбежал к дебоширам и стал успокаивать незнакомца. Внезапно он почувствовал острые резкие удары в бок и в грудную клетку. Это подсудимый нанес множественные ножевые раны своему брату, а затем, испугавшись, скрылся», — написано в документе на сайте ведомства. Через два дня преступник был задержан. Ранее неоднократно судимый 50-летний уроженец Новосибирска на суде свою вину признал, указав, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью брату у него не было. Мужчину приговорили к трем годам и восьми месяцам в колонии строго режима.