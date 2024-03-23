Глава Депздрава ХМАО раскрыл состояние пострадавших в крупном ДТП

В результате ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым пострадали 16 человек, трое из них погибли на месте, девять получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. Остальные почти не пострадали и после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом, сообщил глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.
«В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля „Нива“ погибли на месте. Трое пострадавших травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в город Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Семь пострадавших средней степени эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи», — написал Добровольский в своем telegram-канале.
На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи, вертолет санитарной авиации Центра медицины катастроф и 18 медиков. Все пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.
На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем.
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