В ХМАО погибло три человека из-за заснувшего за рулем водителя

На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли. По предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Сегодня около 6:20 на 92 километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля „Нива Шевроле“ 1971 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем… [и столкнулся] с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом Когалым-Сургут. В результате ДТП водитель „Нивы“ 1971 года рождения, пассажирка 1993 года рождения и ребенок 2015 года рождения скончались на месте», — написано в telegram-канале ведомства.
«Нива» выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Количество пострадавших в рейсовом автобусе еще устанавливается.
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