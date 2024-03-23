23 марта 2024

В ХМАО погибло три человека из-за заснувшего за рулем водителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии на трассе Сургут-Когалым погибли мужчина, женщина и ее ребенок Фото:

На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли. По предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Сегодня около 6:20 на 92 километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля „Нива Шевроле“ 1971 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем… [и столкнулся] с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом Когалым-Сургут. В результате ДТП водитель „Нивы“ 1971 года рождения, пассажирка 1993 года рождения и ребенок 2015 года рождения скончались на месте», — написано в telegram-канале ведомства.

«Нива» выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Количество пострадавших в рейсовом автобусе еще устанавливается.

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На 92 километре трассы Сургут-Когалым произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и рейсового автобуса. В результате ДТП водитель «Нивы» и пассажирка с ребенком погибли. По предварительным данным авария произошла из-за того, что водитель легковушки заснул за рулем, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «Сегодня около 6:20 на 92 километре автодороги Сургут-Когалым водитель автомобиля „Нива Шевроле“ 1971 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем… [и столкнулся] с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом Когалым-Сургут. В результате ДТП водитель „Нивы“ 1971 года рождения, пассажирка 1993 года рождения и ребенок 2015 года рождения скончались на месте», — написано в telegram-канале ведомства. «Нива» выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Количество пострадавших в рейсовом автобусе еще устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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