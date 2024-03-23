23 марта 2024

Следственный комитет подключился к расследованию обстоятельств крупного ДТП в ХМАО

В ХМАО следователь работает на месте смертельного ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Следователь работает на месте смертельного ДТП Фото:

Следственный комитет ХМАО расследует смертельное ДТП в Сургутском районе, в котором погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту ДТП проводится проверка. Следователь работает на месте аварии», — сообщили агентству в пресс-службе СК по ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что водитель микроавтобуса пытался предотвратить смертельное ДТП. В аварии на трассе Сургут — Когалым погибли три человека и пострадали 16.

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Следственный комитет ХМАО расследует смертельное ДТП в Сургутском районе, в котором погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту ДТП проводится проверка. Следователь работает на месте аварии», — сообщили агентству в пресс-службе СК по ХМАО. Ранее URA.RU писало, что водитель микроавтобуса пытался предотвратить смертельное ДТП. В аварии на трассе Сургут — Когалым погибли три человека и пострадали 16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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