Следственный комитет подключился к расследованию обстоятельств крупного ДТП в ХМАО

Следователь работает на месте смертельного ДТП
Следственный комитет ХМАО расследует смертельное ДТП в Сургутском районе, в котором погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По факту ДТП проводится проверка. Следователь работает на месте аварии», — сообщили агентству в пресс-службе СК по ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что водитель микроавтобуса пытался предотвратить смертельное ДТП. В аварии на трассе Сургут — Когалым погибли три человека и пострадали 16.
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