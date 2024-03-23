23 марта 2024

Прокуратура ХМАО проверит автоперевозчика после смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Прокуратура ХМАО проверит автоперевозчика после смертельной аварии в Сургутском районе Фото:
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В ХМАО прокуратура проверит соблюдение автоперевозчиком лицензионных требований при перевозке пассажиров после смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет подключился к расследованию обстоятельств крупного ДТП в ХМАО. Силовики проводят проверку.

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В ХМАО прокуратура проверит соблюдение автоперевозчиком лицензионных требований при перевозке пассажиров после смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет подключился к расследованию обстоятельств крупного ДТП в ХМАО. Силовики проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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