Прокуратура ХМАО проверит автоперевозчика после смертельного ДТП

В ХМАО прокуратура проверит соблюдение автоперевозчиком лицензионных требований при перевозке пассажиров после смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет подключился к расследованию обстоятельств крупного ДТП в ХМАО. Силовики проводят проверку.
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