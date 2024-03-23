Екатеринбургские рестораны отказались от прибыли из-за теракта в «Крокусе»

Прибыль сразу нескольких ресторанов Екатеринбурга за выходные передадут пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU рассказали авторы инициативы из группы «Арт ресторанс».
«Команды ресторанов: Donna Olivia, Bukowski grill, Custo fish bar, Maccheroni Ciao, „Мечтатели“, „Есть Хинкали“, „Кондитерская Тортик или торт“ приняли решение направить прибыль ресторанов за эти выходные на специальный благотворительный счет в помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим. Общая трагедия объединяет сердца людей», — говорится в сообщении.
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл» четверо открыли огонь по безоружным людям. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые задержаны. 24 марта объявлено днем национального траура.
Накануне свердловские власти запретили в регионе развлекательные мероприятия (исключение сделано для патриотических акций). А меры безопасности в местах скопления людей усилены.
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