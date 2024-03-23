Депутат-спецслужбист собирает свердловскую молодежь после теракта под Москвой

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко — офицер ФСБ в отставке — инициировал серию встреч экспертов по противодействию идеологии терроризма с педагогами, студентами и школьниками. Первая такая встреча пройдет в УрГПУ, рассказал URA.RU сам Павленко.
По его словам, инициативу возглавляемого им «Центра этноконфессиональных явлений, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» поддержали департамент внутренней политики региона, минобразования и руководство думы. На профилактические встречи он пригласил руководителя информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яну Амелину.
«На встречах речь пойдет об актуальных угрозах со стороны деструктивных неонацистских, экстремистских и террористических организаций. Будут обсуждаться и последние трагические события в „Крокус Сити Холле“», — анонсировал Павленко. Встречи пройдут 25—27 марта — не только в Екатеринбурге, но и в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Серове.
22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли стрельбу. По последним официальным данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны.
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