23 марта 2024

Депутат-спецслужбист собирает свердловскую молодежь после теракта под Москвой

Депутат Павленко встретится со свердловской молодежью после теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, павленко сергей
Сергей Павленко проводил такие встречи и в прошлом году, но в этот раз повод — наисерьезнейший Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко — офицер ФСБ в отставке — инициировал серию встреч экспертов по противодействию идеологии терроризма с педагогами, студентами и школьниками. Первая такая встреча пройдет в УрГПУ, рассказал URA.RU сам Павленко.

По его словам, инициативу возглавляемого им «Центра этноконфессиональных явлений, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» поддержали департамент внутренней политики региона, минобразования и руководство думы. На профилактические встречи он пригласил руководителя информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яну Амелину.

«На встречах речь пойдет об актуальных угрозах со стороны деструктивных неонацистских, экстремистских и террористических организаций. Будут обсуждаться и последние трагические события в „Крокус Сити Холле“», — анонсировал Павленко. Встречи пройдут 25—27 марта — не только в Екатеринбурге, но и в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Серове.

22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли стрельбу. По последним официальным данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны.

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Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко — офицер ФСБ в отставке — инициировал серию встреч экспертов по противодействию идеологии терроризма с педагогами, студентами и школьниками. Первая такая встреча пройдет в УрГПУ, рассказал URA.RU сам Павленко. По его словам, инициативу возглавляемого им «Центра этноконфессиональных явлений, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» поддержали департамент внутренней политики региона, минобразования и руководство думы. На профилактические встречи он пригласил руководителя информационно-аналитического центра «Граница настоящего» Яну Амелину. «На встречах речь пойдет об актуальных угрозах со стороны деструктивных неонацистских, экстремистских и террористических организаций. Будут обсуждаться и последние трагические события в „Крокус Сити Холле“», — анонсировал Павленко. Встречи пройдут 25—27 марта — не только в Екатеринбурге, но и в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Серове. 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались четверо террористов и открыли стрельбу. По последним официальным данным, погибли 137 человек. Подозреваемые задержаны.
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