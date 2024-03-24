Стали известны детали восстановления «Крокус Сити Холла» после теракта

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, начнут восстанавливать не раньше 2025 года. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «Mash».
«Реконструкция „Крокуса“ после теракта 22 марта начнется не раньше весны 2025 года», — рассказали источники «Mash». По их словам, на это уйдет не меньше года. Сумма ущерба составила от шести до 12 миллиардов рублей.
Ранее владелец «Крокус Сити Холла» говорил о намерении восстановить комплекс после теракта. Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян подчеркнул, что ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. 24 марта владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что продолжит строительство объектов по всей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.