Стали известны детали восстановления «Крокус Сити Холла» после теракта

«Крокус Сити Холл» начнут восстанавливать не раньше 2025 года
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта 22 марта будет восстановлен Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, начнут восстанавливать не раньше 2025 года. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «Mash».

«Реконструкция „Крокуса“ после теракта 22 марта начнется не раньше весны 2025 года», — рассказали источники «Mash». По их словам, на это уйдет не меньше года. Сумма ущерба составила от шести до 12 миллиардов рублей.

Ранее владелец «Крокус Сити Холла» говорил о намерении восстановить комплекс после теракта. Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян подчеркнул, что ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. 24 марта владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что продолжит строительство объектов по всей России.

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Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, начнут восстанавливать не раньше 2025 года. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «Mash». «Реконструкция „Крокуса“ после теракта 22 марта начнется не раньше весны 2025 года», — рассказали источники «Mash». По их словам, на это уйдет не меньше года. Сумма ущерба составила от шести до 12 миллиардов рублей. Ранее владелец «Крокус Сити Холла» говорил о намерении восстановить комплекс после теракта. Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян подчеркнул, что ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. 24 марта владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что продолжит строительство объектов по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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