Стали известны детали восстановления «Крокус Сити Холла» после теракта

«Крокус Сити Холл» начнут восстанавливать не раньше 2025 года

24 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта 22 марта будет восстановлен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, начнут восстанавливать не раньше 2025 года. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «Mash». «Реконструкция „Крокуса“ после теракта 22 марта начнется не раньше весны 2025 года», — рассказали источники «Mash». По их словам, на это уйдет не меньше года. Сумма ущерба составила от шести до 12 миллиардов рублей. Ранее владелец «Крокус Сити Холла» говорил о намерении восстановить комплекс после теракта. Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян подчеркнул, что ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. 24 марта владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что продолжит строительство объектов по всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, начнут восстанавливать не раньше 2025 года. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала «Mash». «Реконструкция „Крокуса“ после теракта 22 марта начнется не раньше весны 2025 года», — рассказали источники «Mash». По их словам, на это уйдет не меньше года. Сумма ущерба составила от шести до 12 миллиардов рублей. Ранее владелец «Крокус Сити Холла» говорил о намерении восстановить комплекс после теракта. Вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян подчеркнул, что ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. 24 марта владелец «Крокус Сити Холла» заявил, что продолжит строительство объектов по всей России.