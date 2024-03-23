Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу», может превысить 11 миллиардов рублей

23 марта 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу», может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей, заявил Марат Манасян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. «Общая сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 миллиардов рублей», — передает слова Манасяна РИА Новости. Он добавил, что ущерб близок к около 250-300 тысяч рублей за квадратный метр. Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли 133 человека. В интернете начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых. Один из них заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за нападение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. «Общая сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 миллиардов рублей», — передает слова Манасяна РИА Новости. Он добавил, что ущерб близок к около 250-300 тысяч рублей за квадратный метр. Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли 133 человека. В интернете начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых. Один из них заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за нападение.