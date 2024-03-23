Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу», может превысить 11 миллиардов рублей

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу», может оцениваться в 9,5-11,4 миллиарда рублей, заявил Марат Манасян Фото:
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Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

«Общая сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 миллиардов рублей», — передает слова Манасяна РИА Новости. Он добавил, что ущерб близок к около 250-300 тысяч рублей за квадратный метр.

Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли 133 человека. В интернете начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых. Один из них заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за нападение.

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Ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта, может оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян. «Общая сумма ущерба может оцениваться в 9,5-11,4 миллиардов рублей», — передает слова Манасяна РИА Новости. Он добавил, что ущерб близок к около 250-300 тысяч рублей за квадратный метр. Террористы совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, в результате которого погибли 133 человека. В интернете начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых. Один из них заявил, что ему обещали полмиллиона рублей за нападение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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