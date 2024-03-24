Владелец «Крокус Сити Холла» продолжит строительство объектов по всей России

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
Теракт не повиляет на планы компании Crocus Group, заявил Араз Агаларов Фото:
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Компания Crocus Group, которая является владельцем концертного зала «Крокус Сити Холл», намерена продолжать строительство зданий и сооружений в России, несмотря на террористический акт. Об этом рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов.

«Цель террористов — разрушение. Наша миссия — созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу», — передает слова Агаларова ТАСС. Он выразил сочувствие жертвам теракта и заявил, что Crocus Group будет справляться с последствиями этой ужасной трагедии. Кроме того, они будут продолжать создавать объекты, которые приносят пользу людям и стране.

Агаларов напомнил, что Crocus Group уже построила множество объектов в России, включая университеты, стадионы и выставочные павильоны, включающие сложные технологические решения. Компания готова продолжать развиваться и вносить свой вклад в развитие строительной индустрии, заключил Агаларов.

22 марта произошла трагедия в «Крокус Сити Холле». Террористы проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Число погибших составило 137 человека. Подозреваемые были задержаны. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Кампания-владелица зала «Крокус Интернешнл» заявила о своих планах полностью восстановить зал, который был полностью уничтожен во время атаки. Ущерб оценивается в промежутке от 9,5 до 11,4 миллиарда рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Компания Crocus Group, которая является владельцем концертного зала «Крокус Сити Холл», намерена продолжать строительство зданий и сооружений в России, несмотря на террористический акт. Об этом рассказал президент Crocus Group Араз Агаларов. «Цель террористов — разрушение. Наша миссия — созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу», — передает слова Агаларова ТАСС. Он выразил сочувствие жертвам теракта и заявил, что Crocus Group будет справляться с последствиями этой ужасной трагедии. Кроме того, они будут продолжать создавать объекты, которые приносят пользу людям и стране. Агаларов напомнил, что Crocus Group уже построила множество объектов в России, включая университеты, стадионы и выставочные павильоны, включающие сложные технологические решения. Компания готова продолжать развиваться и вносить свой вклад в развитие строительной индустрии, заключил Агаларов. 22 марта произошла трагедия в «Крокус Сити Холле». Террористы проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Число погибших составило 137 человека. Подозреваемые были задержаны. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура. Кампания-владелица зала «Крокус Интернешнл» заявила о своих планах полностью восстановить зал, который был полностью уничтожен во время атаки. Ущерб оценивается в промежутке от 9,5 до 11,4 миллиарда рублей, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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