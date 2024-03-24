Юная сотрудница гардеробной помогла выбраться людям во время теракта в «Крокусе»

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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
15-летняя девушка помогала людям выбираться из «Крокуса» Фото:
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Появилась еще одна история сотрудницы «Крокус Сити Холла». 15-летняя сотрудница гардероба Виктория рассказала о том, как она помогала выбираться людям во время теракта. Сообщает telegram-канал Shot.

«Когда коллеги сообщили о стрельбе, девушка не растерялась и помогла выбраться людям через служебную дверь. Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу», — сообщает Shot. После того, как девочка вышла сама, она стала отправлять людей в безопасное место, к ТЦ «Вегас».

После Виктория вместе с коллегой пошла с другой толпой людей по мосту. Там ее ждали друзья, которых она чуть ранее оповестила о стрельбе. Позже ее забрали домой родители.

22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Память жертв теракта почтили у здания «Крокус», передает телеканал 360.

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Появилась еще одна история сотрудницы «Крокус Сити Холла». 15-летняя сотрудница гардероба Виктория рассказала о том, как она помогала выбираться людям во время теракта. Сообщает telegram-канал Shot. «Когда коллеги сообщили о стрельбе, девушка не растерялась и помогла выбраться людям через служебную дверь. Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу», — сообщает Shot. После того, как девочка вышла сама, она стала отправлять людей в безопасное место, к ТЦ «Вегас». После Виктория вместе с коллегой пошла с другой толпой людей по мосту. Там ее ждали друзья, которых она чуть ранее оповестила о стрельбе. Позже ее забрали домой родители. 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Память жертв теракта почтили у здания «Крокус», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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