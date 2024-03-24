Юная сотрудница гардеробной помогла выбраться людям во время теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

15-летняя девушка помогала людям выбираться из «Крокуса» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Появилась еще одна история сотрудницы «Крокус Сити Холла». 15-летняя сотрудница гардероба Виктория рассказала о том, как она помогала выбираться людям во время теракта. Сообщает telegram-канал Shot. «Когда коллеги сообщили о стрельбе, девушка не растерялась и помогла выбраться людям через служебную дверь. Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу», — сообщает Shot. После того, как девочка вышла сама, она стала отправлять людей в безопасное место, к ТЦ «Вегас». После Виктория вместе с коллегой пошла с другой толпой людей по мосту. Там ее ждали друзья, которых она чуть ранее оповестила о стрельбе. Позже ее забрали домой родители. 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Память жертв теракта почтили у здания «Крокус», передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилась еще одна история сотрудницы «Крокус Сити Холла». 15-летняя сотрудница гардероба Виктория рассказала о том, как она помогала выбираться людям во время теракта. Сообщает telegram-канал Shot. «Когда коллеги сообщили о стрельбе, девушка не растерялась и помогла выбраться людям через служебную дверь. Она успокаивала тех, кто был в сильной тревоге, направляла к выходу», — сообщает Shot. После того, как девочка вышла сама, она стала отправлять людей в безопасное место, к ТЦ «Вегас». После Виктория вместе с коллегой пошла с другой толпой людей по мосту. Там ее ждали друзья, которых она чуть ранее оповестила о стрельбе. Позже ее забрали домой родители. 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Память жертв теракта почтили у здания «Крокус», передает телеканал 360.