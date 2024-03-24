Курганские власти не смогли отнять землю у агрофирмы из-за оплошности в документах

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области пытается через суд забрать участок земли у агрокомплекса «Николаевское». Иск оставили без движения из-за недочетов в документах. Об этом говорится в судебных материалах.
«Иск департамента имущественных и земельных отношений Курганской области к агрокомплексу „Николаевское“ об изъятии 25 гектаров земли оставить без движения. Истец может до 11 апреля устранить недочеты в своем заявлении», — указано в деле, опубликованном в картотеке регионального Арбитражного суда.
Согласно судебным материалам, директор департамента Яна Юрина не приложила к иску документ, удостоверяющий, что она является главой ведомства. Также чиновники забыли прикрепить к исковому заявлению выписки ЕГРЮЛ.
По данным СБИС, агрокомплекс «Николаевское» находится в Щучанском районе. Владеет предприятием челябинский бизнесмен Сергей Арбузов.
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