24 марта 2024
23 марта 2024

Курганские власти не смогли отнять землю у агрофирмы из-за оплошности в документах

Курганские власти хотят изъять часть земель у агрофирмы «Николаевское»
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, поле, погода, пашня, природа, осень
Агрофирма «Николаевское» может лишиться участка земли Фото:

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области пытается через суд забрать участок земли у агрокомплекса «Николаевское». Иск оставили без движения из-за недочетов в документах. Об этом говорится в судебных материалах.

«Иск департамента имущественных и земельных отношений Курганской области к агрокомплексу „Николаевское“ об изъятии 25 гектаров земли оставить без движения. Истец может до 11 апреля устранить недочеты в своем заявлении», — указано в деле, опубликованном в картотеке регионального Арбитражного суда.

Согласно судебным материалам, директор департамента Яна Юрина не приложила к иску документ, удостоверяющий, что она является главой ведомства. Также чиновники забыли прикрепить к исковому заявлению выписки ЕГРЮЛ.

По данным СБИС, агрокомплекс «Николаевское» находится в Щучанском районе. Владеет предприятием челябинский бизнесмен Сергей Арбузов.

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Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области пытается через суд забрать участок земли у агрокомплекса «Николаевское». Иск оставили без движения из-за недочетов в документах. Об этом говорится в судебных материалах. «Иск департамента имущественных и земельных отношений Курганской области к агрокомплексу „Николаевское“ об изъятии 25 гектаров земли оставить без движения. Истец может до 11 апреля устранить недочеты в своем заявлении», — указано в деле, опубликованном в картотеке регионального Арбитражного суда. Согласно судебным материалам, директор департамента Яна Юрина не приложила к иску документ, удостоверяющий, что она является главой ведомства. Также чиновники забыли прикрепить к исковому заявлению выписки ЕГРЮЛ. По данным СБИС, агрокомплекс «Николаевское» находится в Щучанском районе. Владеет предприятием челябинский бизнесмен Сергей Арбузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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