24 марта 2024

Приставы закрыли кафе в Екатеринбурге на Овощебазе №4 из-за антисанитарии

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, овощебаза4, дары земли
Работа заведения приостановлена на три месяца Фото:

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили работу кафе «Центральное» на Овощебазе №4 на три месяца из-за отсутствия санитарии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.

«ИП осуществляла деятельность по предоставлению услуг общественного питания с следующими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: при количестве более 25 посадочных мест отсутствует туалет для посетителей; недостаточное оснащение моечным оборудованием, моющих и дезинфицирующих средств», — сказано в сообщении. Также верхняя одежда работников находилась там же, где и готовилась продукция.

В настоящее время заведение опечатано. «Деятельность антисанитарного заведения приостановлена», — отметили в ведомстве.

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Судебные приставы Екатеринбурга приостановили работу кафе «Центральное» на Овощебазе №4 на три месяца из-за отсутствия санитарии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП. «ИП осуществляла деятельность по предоставлению услуг общественного питания с следующими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: при количестве более 25 посадочных мест отсутствует туалет для посетителей; недостаточное оснащение моечным оборудованием, моющих и дезинфицирующих средств», — сказано в сообщении. Также верхняя одежда работников находилась там же, где и готовилась продукция. В настоящее время заведение опечатано. «Деятельность антисанитарного заведения приостановлена», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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