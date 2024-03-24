Приставы закрыли кафе в Екатеринбурге на Овощебазе №4 из-за антисанитарии

25 марта 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Работа заведения приостановлена на три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы Екатеринбурга приостановили работу кафе «Центральное» на Овощебазе №4 на три месяца из-за отсутствия санитарии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП. «ИП осуществляла деятельность по предоставлению услуг общественного питания с следующими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: при количестве более 25 посадочных мест отсутствует туалет для посетителей; недостаточное оснащение моечным оборудованием, моющих и дезинфицирующих средств», — сказано в сообщении. Также верхняя одежда работников находилась там же, где и готовилась продукция. В настоящее время заведение опечатано. «Деятельность антисанитарного заведения приостановлена», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили работу кафе «Центральное» на Овощебазе №4 на три месяца из-за отсутствия санитарии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП. «ИП осуществляла деятельность по предоставлению услуг общественного питания с следующими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: при количестве более 25 посадочных мест отсутствует туалет для посетителей; недостаточное оснащение моечным оборудованием, моющих и дезинфицирующих средств», — сказано в сообщении. Также верхняя одежда работников находилась там же, где и готовилась продукция. В настоящее время заведение опечатано. «Деятельность антисанитарного заведения приостановлена», — отметили в ведомстве.