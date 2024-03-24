Приставы закрыли кафе в Екатеринбурге на Овощебазе №4 из-за антисанитарии

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили работу кафе «Центральное» на Овощебазе №4 на три месяца из-за отсутствия санитарии. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.
«ИП осуществляла деятельность по предоставлению услуг общественного питания с следующими нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: при количестве более 25 посадочных мест отсутствует туалет для посетителей; недостаточное оснащение моечным оборудованием, моющих и дезинфицирующих средств», — сказано в сообщении. Также верхняя одежда работников находилась там же, где и готовилась продукция.
В настоящее время заведение опечатано. «Деятельность антисанитарного заведения приостановлена», — отметили в ведомстве.
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