На жителя ХМАО завели дело за участие в отмывании денег

25 марта 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Жителя ХМАО уличили в отмывании денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На жителя Радужного (ХМАО) завели уголовное дело за участие в преступной схеме по незаконному обороту финансовых средств. За вознаграждение он стал фиктивным учредителем организации, которую использовали для отмывания денег. «Житель Радужного 1952 года рождения согласился за денежное вознаграждение номинально выступить учредителем организации. Мужчина открыл банковские счета и предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам, зная, что данные счета будут использоваться для обналичивания денежных средств, добытых незаконным способом. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ „Незаконный оборот средств платежей“», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по Радужному установили подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что жителю поселка Солнечный (Сургутский район, ХМАО) грозит срок за помощь мошенникам в отмывании денег. За вознаграждение он предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам, которые использовали его счет для выведения в легальный оборот средств, добытых преступным путем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На жителя Радужного (ХМАО) завели уголовное дело за участие в преступной схеме по незаконному обороту финансовых средств. За вознаграждение он стал фиктивным учредителем организации, которую использовали для отмывания денег. «Житель Радужного 1952 года рождения согласился за денежное вознаграждение номинально выступить учредителем организации. Мужчина открыл банковские счета и предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам, зная, что данные счета будут использоваться для обналичивания денежных средств, добытых незаконным способом. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ „Незаконный оборот средств платежей“», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по Радужному установили подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что жителю поселка Солнечный (Сургутский район, ХМАО) грозит срок за помощь мошенникам в отмывании денег. За вознаграждение он предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам, которые использовали его счет для выведения в легальный оборот средств, добытых преступным путем.